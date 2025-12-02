Рейтинг@Mail.ru
Умерла бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина
Культура
 
23:57 02.12.2025
Умерла бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина
Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла в возрасте 54 лет, сообщил актер Алексей Агранович. РИА Новости, 02.12.2025
Актриса Ксения Качалина
Актриса Ксения Качалина
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актриса Ксения Качалина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла в возрасте 54 лет, сообщил актер Алексей Агранович.
«

"Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было её и не её время. Ксюша не умела приспосабливаться", - написал он на своей странице в Instagram*.

Качалина родилась в 1971 году в Саратове. Училась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории им. Собинова (1987-1988), затем, в 1995 году, окончила ВГИК. Актриса сыграла в таких фильмах как "Три сестры", "Над темной водой", "Нелюбовь" и других.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Культура
 
 
