Умерла бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина
Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла в возрасте 54 лет, сообщил актер Алексей Агранович. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T23:57:00+03:00
2025-12-02T23:57:00+03:00
2025-12-02T23:57:00+03:00
Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина умерла в возрасте 54 лет