Почти все билеты на показ спектакля с Ефремовым в главной роли проданы

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Почти все билеты на второй премьерный показ спектакля "Без свидетелей" в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова" с Михаилом Ефремовым в главной роли проданы, выяснило РИА Новости, изучив данные афиши.

Премьера "Без свидетелей" прошла в "Мастерской "12" в среду. Также показы пройдут 26 и 27 марта.

По данным РИА Новости, накануне показа в продаже осталось всего 29 билетов - соответственно, заполняемость зала составляет 95%. Зрители еще могут купить последние билеты в партер, их стоимость варьируется от 19,5 до 27,5 тысячи рублей. Все билеты на бельэтаж выкуплены.