https://ria.ru/20250612/efremov-2022436033.html
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 12.06.2025
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"
Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:39:00+03:00
2025-06-12T09:39:00+03:00
2025-06-12T09:39:00+03:00
россия
белгородская область
донецкая народная республика
общество
украина
михаил ефремов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576938379_0:89:1359:853_1920x0_80_0_0_bd88130434b3b4633ec75fd2c1a422f0.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.По информации агентства, это произошло, когда артист отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области.На "Миротворце" указано, что Ефремов "открыто поддерживал нападение России на Украину", будучи в заключении. Также его назвали "пособником военных преступлений".Украинский сайт известен скандальными публикациями. Например, в 2016 году там обнародовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. В них указали их контактные данные, вскоре в адрес некоторых стали поступать угрозы.В базе данные также находятся многие российские деятели культуры.
https://ria.ru/20250529/medinskij-2019731751.html
https://rsport.ria.ru/20250610/ovechkin-2021911883.html
россия
белгородская область
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576938379_0:0:1203:902_1920x0_80_0_0_40ee133dff32a4a4eb4589a85779ba04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, донецкая народная республика, общество, украина, михаил ефремов
Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Общество, Украина, Михаил Ефремов
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"
Актер Михаил Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
По информации агентства, это произошло, когда артист отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области.
На "Миротворце" указано, что Ефремов "открыто поддерживал нападение России на Украину", будучи в заключении. Также его назвали "пособником военных преступлений".
Украинский сайт известен скандальными публикациями. Например, в 2016 году там обнародовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. В них указали их контактные данные, вскоре в адрес некоторых стали поступать угрозы.
В базе данные также находятся многие российские деятели культуры.