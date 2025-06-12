https://ria.ru/20250612/efremov-2022436033.html

Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"

Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 12.06.2025

Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"

Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:39:00+03:00

2025-06-12T09:39:00+03:00

2025-06-12T09:39:00+03:00

россия

белгородская область

донецкая народная республика

общество

украина

михаил ефремов

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.По информации агентства, это произошло, когда артист отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области.На "Миротворце" указано, что Ефремов "открыто поддерживал нападение России на Украину", будучи в заключении. Также его назвали "пособником военных преступлений".Украинский сайт известен скандальными публикациями. Например, в 2016 году там обнародовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. В них указали их контактные данные, вскоре в адрес некоторых стали поступать угрозы.В базе данные также находятся многие российские деятели культуры.

https://ria.ru/20250529/medinskij-2019731751.html

https://rsport.ria.ru/20250610/ovechkin-2021911883.html

россия

белгородская область

донецкая народная республика

украина

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россия, белгородская область, донецкая народная республика, общество, украина, михаил ефремов