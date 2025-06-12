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Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 12.06.2025
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09:39 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/efremov-2022436033.html
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 12.06.2025
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"
Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:39:00+03:00
2025-06-12T09:39:00+03:00
россия
белгородская область
донецкая народная республика
общество
украина
михаил ефремов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.По информации агентства, это произошло, когда артист отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области.На "Миротворце" указано, что Ефремов "открыто поддерживал нападение России на Украину", будучи в заключении. Также его назвали "пособником военных преступлений".Украинский сайт известен скандальными публикациями. Например, в 2016 году там обнародовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. В них указали их контактные данные, вскоре в адрес некоторых стали поступать угрозы.В базе данные также находятся многие российские деятели культуры.
https://ria.ru/20250529/medinskij-2019731751.html
https://rsport.ria.ru/20250610/ovechkin-2021911883.html
россия
белгородская область
донецкая народная республика
украина
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россия, белгородская область, донецкая народная республика, общество, украина, михаил ефремов
Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Общество, Украина, Михаил Ефремов
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"

Актер Михаил Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова внесли в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
По информации агентства, это произошло, когда артист отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Мединский находится в базе данных сайта "Миротворец"
29 мая, 11:29
На "Миротворце" указано, что Ефремов "открыто поддерживал нападение России на Украину", будучи в заключении. Также его назвали "пособником военных преступлений".
Украинский сайт известен скандальными публикациями. Например, в 2016 году там обнародовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. В них указали их контактные данные, вскоре в адрес некоторых стали поступать угрозы.
В базе данные также находятся многие российские деятели культуры.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Овечкин попал в базу данных "Миротворца"
10 июня, 02:14
 
РоссияБелгородская областьДонецкая Народная РеспубликаОбществоУкраинаМихаил Ефремов
 
 
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