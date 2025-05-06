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В Москве стартовала акция "Улицы героев" - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:28 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moskva-2015228722.html
В Москве стартовала акция "Улицы героев"
В Москве стартовала акция "Улицы героев" - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве стартовала акция "Улицы героев"
Акция "Улицы героев" стартовала в Москве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтёры будут раздавать письма-треугольники с... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:28:00+03:00
2025-05-06T11:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
михаил ефремов
муса джалиль (муса джалилов)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Акция "Улицы героев" стартовала в Москве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтёры будут раздавать письма-треугольники с информацией о героях, в честь которых названы 40 улиц города, до 8 мая, передает корреспондент РИА Новости. Волонтёры с 6 по 8 мая будут раздавать жителям и гостям столицы письма-треугольники, содержащие информацию о героях, в честь которых названы 40 улиц города. "Уже который год подряд в Москве проходит молодежная акция "Улицы Героев". Уникальность этой акции в том, что ее придумала сама молодежь, наши студенты, наши молодежные организации. И как раз мы с вами живем в городе и совершенно не замечаем, что очень много улиц названы как раз в честь героев Великой Отечественной войны. Ребята стоят с треугольниками - здесь история того человека, чьим именем названа улица, потому что рассказывать об этом важно и нужно. Сейчас мы с вами находимся на улице Бориса Галушкина, который является героем Великой Отечественной войны. Он ушел в армию, воевал на Ленинградском фронте, воевал под Минском, был разбит", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Она отметила, что в акции принимают участие более 5 тысяч волонтёров. Москвичи узнают больше о таких героях, как генерал Михаил Ефремов, летчик-истребитель Тимур Фрунзе, сестра и брат Зоя и Александр Космодемьянских, поэт Муса Джалиль и других. Акция "Улицы героев" впервые в этом году прошла в Москве 23 февраля.
https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html
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общество, москва, михаил ефремов, муса джалиль (муса джалилов), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Михаил Ефремов, Муса Джалиль (Муса Джалилов), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве стартовала акция "Улицы героев"

В Москве стартовала акция "Улицы героев" в преддверии 80-летия Победы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерАкция "Улица Героев" на улице Бориса Галушкина к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Акция Улица Героев на улице Бориса Галушкина к юбилею Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Акция "Улица Героев" на улице Бориса Галушкина к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Акция "Улицы героев" стартовала в Москве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтёры будут раздавать письма-треугольники с информацией о героях, в честь которых названы 40 улиц города, до 8 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Волонтёры с 6 по 8 мая будут раздавать жителям и гостям столицы письма-треугольники, содержащие информацию о героях, в честь которых названы 40 улиц города.
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В Москве запустят акцию "Помощь нашим героям"
10 февраля, 09:49
"Уже который год подряд в Москве проходит молодежная акция "Улицы Героев". Уникальность этой акции в том, что ее придумала сама молодежь, наши студенты, наши молодежные организации. И как раз мы с вами живем в городе и совершенно не замечаем, что очень много улиц названы как раз в честь героев Великой Отечественной войны. Ребята стоят с треугольниками - здесь история того человека, чьим именем названа улица, потому что рассказывать об этом важно и нужно. Сейчас мы с вами находимся на улице Бориса Галушкина, который является героем Великой Отечественной войны. Он ушел в армию, воевал на Ленинградском фронте, воевал под Минском, был разбит", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
Она отметила, что в акции принимают участие более 5 тысяч волонтёров.
Москвичи узнают больше о таких героях, как генерал Михаил Ефремов, летчик-истребитель Тимур Фрунзе, сестра и брат Зоя и Александр Космодемьянских, поэт Муса Джалиль и других.
Акция "Улицы героев" впервые в этом году прошла в Москве 23 февраля.
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