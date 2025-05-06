https://ria.ru/20250506/moskva-2015228722.html

В Москве стартовала акция "Улицы героев"

В Москве стартовала акция "Улицы героев" - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве стартовала акция "Улицы героев"

Акция "Улицы героев" стартовала в Москве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтёры будут раздавать письма-треугольники с... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:28:00+03:00

2025-05-06T11:28:00+03:00

2025-05-06T11:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

михаил ефремов

муса джалиль (муса джалилов)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Акция "Улицы героев" стартовала в Москве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтёры будут раздавать письма-треугольники с информацией о героях, в честь которых названы 40 улиц города, до 8 мая, передает корреспондент РИА Новости. Волонтёры с 6 по 8 мая будут раздавать жителям и гостям столицы письма-треугольники, содержащие информацию о героях, в честь которых названы 40 улиц города. "Уже который год подряд в Москве проходит молодежная акция "Улицы Героев". Уникальность этой акции в том, что ее придумала сама молодежь, наши студенты, наши молодежные организации. И как раз мы с вами живем в городе и совершенно не замечаем, что очень много улиц названы как раз в честь героев Великой Отечественной войны. Ребята стоят с треугольниками - здесь история того человека, чьим именем названа улица, потому что рассказывать об этом важно и нужно. Сейчас мы с вами находимся на улице Бориса Галушкина, который является героем Великой Отечественной войны. Он ушел в армию, воевал на Ленинградском фронте, воевал под Минском, был разбит", - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Она отметила, что в акции принимают участие более 5 тысяч волонтёров. Москвичи узнают больше о таких героях, как генерал Михаил Ефремов, летчик-истребитель Тимур Фрунзе, сестра и брат Зоя и Александр Космодемьянских, поэт Муса Джалиль и других. Акция "Улицы героев" впервые в этом году прошла в Москве 23 февраля.

https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html

https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html

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общество, москва, михаил ефремов, муса джалиль (муса джалилов), 80-летие победы в великой отечественной войне