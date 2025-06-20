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Ефремов может сыграть в спектакле в театре Михалкова

Ефремов может сыграть в спектакле в театре Михалкова - РИА Новости, 20.06.2025

Ефремов может сыграть в спектакле в театре Михалкова

Актер Михаил Ефремов получил работу в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщил РИА Новости сам режиссер. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:50:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов получил работу в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщил РИА Новости сам режиссер. "Это может быть спектакль по моему фильму "Без свидетелей" с Ефремовым и Анной Михалковой", — рассказал он на полях ПМЭФ. Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре. "Он обратился ко мне за помощью. Я посчитал, что, наверное, у него достаточно было времени, чтобы переосмыслить свою жизнь, поэтому я старался помочь ему", — пояснил он. Девятого апреля Ефремов вышел по УДО из белгородской колонии, в которой отбывал наказание за устроенную им в центре Москвы аварию со смертельным исходом.Вечером 8 июня 2020 года актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон Lada. Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, затем срок снизили на полгода. В конце марта 2025-го Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. В результате он провел в заключении четыре с половиной года.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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Ольга Фомченкова

москва, белгородская область, михаил ефремов, никита михалков, анна михалкова, московский городской суд