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Ефремов может сыграть в спектакле в театре Михалкова - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:50 20.06.2025 (обновлено: 21:44 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/efremov-2024190597.html
Ефремов может сыграть в спектакле в театре Михалкова
Ефремов может сыграть в спектакле в театре Михалкова - РИА Новости, 20.06.2025
Ефремов может сыграть в спектакле в театре Михалкова
Актер Михаил Ефремов получил работу в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщил РИА Новости сам режиссер. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:50:00+03:00
2025-06-20T21:44:00+03:00
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никита михалков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов получил работу в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщил РИА Новости сам режиссер. "Это может быть спектакль по моему фильму "Без свидетелей" с Ефремовым и Анной Михалковой", — рассказал он на полях ПМЭФ. Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре. "Он обратился ко мне за помощью. Я посчитал, что, наверное, у него достаточно было времени, чтобы переосмыслить свою жизнь, поэтому я старался помочь ему", — пояснил он. Девятого апреля Ефремов вышел по УДО из белгородской колонии, в которой отбывал наказание за устроенную им в центре Москвы аварию со смертельным исходом.Вечером 8 июня 2020 года актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон Lada. Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, затем срок снизили на полгода. В конце марта 2025-го Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. В результате он провел в заключении четыре с половиной года.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250409/efremov-2010159770.html
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москва, белгородская область, михаил ефремов, никита михалков, анна михалкова, московский городской суд
ПМЭФ-2025, Москва, Белгородская область, Михаил Ефремов, Никита Михалков, Анна Михалкова, Московский городской суд
Ефремов может сыграть в спектакле в театре Михалкова

Ефремов может сыграть в спектакле по фильму "Без свидетелей" в театре Михалкова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМихаил Ефремов
Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Михаил Ефремов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов получил работу в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщил РИА Новости сам режиссер.
"Это может быть спектакль по моему фильму "Без свидетелей" с Ефремовым и Анной Михалковой", — рассказал он на полях ПМЭФ.
Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко у исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывал наказание актер Михаил Ефремов. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии
9 апреля, 08:56
Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре.
«
"Он обратился ко мне за помощью. Я посчитал, что, наверное, у него достаточно было времени, чтобы переосмыслить свою жизнь, поэтому я старался помочь ему", — пояснил он.
Девятого апреля Ефремов вышел по УДО из белгородской колонии, в которой отбывал наказание за устроенную им в центре Москвы аварию со смертельным исходом.
Вечером 8 июня 2020 года актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон Lada. Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, затем срок снизили на полгода. В конце марта 2025-го Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. В результате он провел в заключении четыре с половиной года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Актер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии, у своего дома в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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