https://ria.ru/20250504/negoda-2014438913.html

Устроила сексуальную революцию, а затем пропала: что стало с Негодой

Устроила сексуальную революцию, а затем пропала: что стало с Негодой - РИА Новости, 04.05.2025

Устроила сексуальную революцию, а затем пропала: что стало с Негодой

Эта актриса стала настоящим секс-символом перестройки, сыграв главную роль в нашумевшем фильме Василия Пичула "Маленькая Вера" в 1988 году. Лента заполнилась... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T09:15:00+03:00

2025-05-04T09:15:00+03:00

2025-05-04T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эта актриса стала настоящим секс-символом перестройки, сыграв главную роль в нашумевшем фильме Василия Пичула "Маленькая Вера" в 1988 году. Лента заполнилась большим количеством откровенных сцен, став первой картиной на советском экране, в которой герои занимаются сексом.Затем была съемка первой советской модели для американского журнала Playboy. Ее постеры и фотографии висели у многих на стенах, и перед артисткой открывались огромные перспективы. Однако Наталья Негода вдруг в 90-е пропадает с экранов.Почему так получилось и как сейчас живет скандальная актриса — в материале РИА Новости.Постельную сцену украли у БертолуччиАктриса Наталья Игоревна Негода родилась 12 ноября 1963 года в театральной семье — режиссера Тамары Павлюченко и актера Московского ТЮЗа Игоря Александровича Негоды.В 1986 году благополучно окончила Школу-студию МХАТ, курс Андрея Мягкова, а с 1986 по 1988 год играла в Московском ТЮЗе.Впервые на экране актриса появилась в фильме Юрия Кары "Завтра была война", где сыграла роль девятиклассницы Зины.А в 1988 году Негода снялась в культовом фильме "Маленькая Вера". Причем изначально главную роль должна была исполнять Ирина Апексимова, затем пробовалась актриса Яна Поплавская, но окончательный выбор режиссера остановился на Наталье.И режиссер не прогадал, пара Соколов — Негода смотрелась довольно органично на экране, особенно это касалось постельной сцены, в советском кино такого еще не показывали. Любопытно, что в сценарии ее не было."Ее не было в сценарии вообще. Я помню, что мы эту сцену полностью слямзили у Бертолуччи из какого-то фильма. Считаю, что это был гениальный пиар-ход Василия Владимировича Пичула. Я помню, мы собрались на кухне и стали думать, как это осуществить технически. А снимали вообще в каком-то полуобморочном состоянии", — рассказывала позже актриса.Стала секс-символом в 25 летПосле выхода фильма в 1988 году на 25-летнюю Негоду обрушилась всесоюзная слава. Народ валом валил посмотреть "это" на большом киноэкране.Хотя фильм критиковали нещадно — за распущенность. Картину посмотрели 55 миллионов зрителей. "Маленькая Вера" получила массу призов, в том числе международных, а Негоду назвали лучшей актрисой 1988 года в СССР по опросу журнала "Советский экран".Окончательно Негода станет секс-символом, когда в конце 1980-х снимется в фотосессии для американского журнала Playboy, став первой советской моделью этого эротического издания и получив огромный по тем временам гонорар.Бурный роман с Михаилом Ефремовым и переезд в СШАВо время учебы в театральном у Натальи Негоды случился бурный роман с Михаилом Ефремовым. Пара встречалась почти три года. Перед съемками "Маленькой Веры" артисты разошлись со скандалом, и во время работы над фильмом до Ефремова долетали из Мариуполя слухи об интрижке его бывшей пассии с партнером по фильму красавцем Андреем Соколовым.В начале 90-х актриса уехала в США, где вышла замуж за русского эмигранта и прожила с ним 13 лет. Карьера в Штатах у Негоды не заладилась.Ей удалось сняться всего в четырех фильмах. Артистка не получила желаемой известности и оказалась в скором времени без работы. Возвращаться на родину долгое время не планировала, так как в 90-е до нее доходили слухи о тяжелом положении актеров, вынужденных браться за любую работу.Вернуться на родину звезда "Маленькой Веры" решилась лишь в 2009-м. Она приехала в Россию по приглашению режиссера Алексея Мизгирева, пообещавшего ей роль в фильме "Бубен, барабан". Картина принесла артистке "Золотого орла" и "Белого слона".На тот момент Наталья Негода уже развелась.Как актриса живет сейчасСвою вторую роль Наталья получила лишь через десять лет в фильме "Ван Гог" Сергея Ливнева. Актриса объясняет такие длительные перерывы своей "избирательностью" и говорит, что предпочитает просто жить и радоваться жизни, невзирая на свою профессию.Сегодня Наталья Негода, которой уже за 60, живет на две страны, проводя большую часть времени в Москве. Детей и мужа у нее нет.В 2018 году актриса согласилась прийти в студию к Андрею Малахову на шоу, посвященное 30-летию выхода фильма "Маленькая Вера", где встретилась с коллегами Андреем Соколовым, Людмилой Зайцевой, Юрием Назаровым.В телеэфире на вопросы о своей личной жизни Негода отвечать наотрез отказалась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, сша, ссср, михаил ефремов, андрей соколов, василий пичул