Михалков пригласил Путина на спектакль с Ефремовым

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков пригласил президента России Владимира Путина на спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым.

В ходе заседания Совета по культуре он доложил главе государства о текущих проблемах и позже попросил позволить ему уйти с мероприятия раньше других, так как у него идет спектакль.

"Владимир Владимирович, кстати, я всех коллег приглашаю. Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной (Михалковой - ред.). И всех вас приглашаю", - сказал Михалков.

Путин поблагодарил режиссера за приглашение и отпустил его на спектакль.