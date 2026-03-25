Михалков пригласил Путина на спектакль с Ефремовым
Михалков пригласил Путина на спектакль с Ефремовым - РИА Новости, 25.03.2026
Михалков пригласил Путина на спектакль с Ефремовым
Режиссер Никита Михалков пригласил президента России Владимира Путина на спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T22:14:00+03:00
2026-03-25T22:14:00+03:00
2026-03-25T22:14:00+03:00
россия, никита михалков, владимир путин, михаил ефремов
Культура, Россия, Никита Михалков, Владимир Путин, Михаил Ефремов
Михалков пригласил Путина на спектакль с Ефремовым
Михалков пригласил Путина на спектакль "Без свидетелей" с Ефремовым
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков пригласил президента России Владимира Путина на спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым.
В ходе заседания Совета по культуре он доложил главе государства о текущих проблемах и позже попросил позволить ему уйти с мероприятия раньше других, так как у него идет спектакль.
"Владимир Владимирович, кстати, я всех коллег приглашаю. Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной (Михалковой
- ред.). И всех вас приглашаю", - сказал Михалков.
Путин
поблагодарил режиссера за приглашение и отпустил его на спектакль.
"Кстати говоря, спекулянты продают билеты по 200 тысяч. Была идея скупить их раньше и заработать, но не вышло. Это сделали люди, которые в этом ушлые, я приглашаю бесплатно", - добавил Михалков.
Премьера спектакля "Без свидетелей" с Ефремовым
и Михалковой в главных ролях проходит в среду на сцене театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Постановка была создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой
"Беседа без свидетеля". Над сценической версией Михалков работал вместе с Александром Адабашьяном
. Художником-постановщиком выступил Юрий Купер
.