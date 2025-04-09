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Освободившийся из колонии Ефремов рассказал о самочувствии - РИА Новости, 09.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:12 09.04.2025 (обновлено: 17:18 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/efremov-2010281555.html
Освободившийся из колонии Ефремов рассказал о самочувствии
Освободившийся из колонии Ефремов рассказал о самочувствии - РИА Новости, 09.04.2025
Освободившийся из колонии Ефремов рассказал о самочувствии
Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов, приехав к себе домой в Москве, рассказал о неважном самочувствии, отказавшись от дальнейшего общения с прессой. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:12:00+03:00
2025-04-09T17:18:00+03:00
культура
происшествия
москва
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
московский городской суд
дтп с участием михаила ефремова
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов, приехав к себе домой в Москве, рассказал о неважном самочувствии, отказавшись от дальнейшего общения с прессой. Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, об УДО. Решение суда вступило в силу 9 апреля, и в среду утром адвокат сообщил, что Ефремов покинул стены белгородской колонии. "Чувствую я себя не очень, сейчас говорить ничего не могу, просто очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня, всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего", - сказал Ефремов журналистам. Он отметил, что пока никаких планов у него нет. Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – хроническая обструктивная болезнь легких, и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода. Актер отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.
https://ria.ru/20250409/efremov-2010197078.html
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Комментарий Михаила Ефремова после освобождения из колонии
Освободившийся из колонии по УДО Михаил Ефремов приехал по адресу прописки в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, москва, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд, дтп с участием михаила ефремова, россия
Культура, Происшествия, Москва, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Московский городской суд, ДТП с участием Михаила Ефремова, Россия
Освободившийся из колонии Ефремов рассказал о самочувствии

Освободившийся из колонии Михаил Ефремов рассказал о неважном самочувствии

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов, приехав к себе домой в Москве, рассказал о неважном самочувствии, отказавшись от дальнейшего общения с прессой.
Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, об УДО. Решение суда вступило в силу 9 апреля, и в среду утром адвокат сообщил, что Ефремов покинул стены белгородской колонии.
Журналисты у дома актера Ефремова - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Журналисты дежурят у дома Михаила Ефремова
Вчера, 11:52
"Чувствую я себя не очень, сейчас говорить ничего не могу, просто очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня, всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего", - сказал Ефремов журналистам.
Он отметил, что пока никаких планов у него нет.
Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – хроническая обструктивная болезнь легких, и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода. Актер отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Биография Михаила Ефремова
Вчера, 13:34
 
КультураПроисшествияМоскваМихаил ЕфремовСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Московский городской судДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссия
 
 
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