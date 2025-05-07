https://ria.ru/20250507/efremov-2015548987.html

"Два разных человека": бывшая жена Ефремова откровенно высказалась о нем

"Два разных человека": бывшая жена Ефремова откровенно высказалась о нем - РИА Новости, 07.05.2025

"Два разных человека": бывшая жена Ефремова откровенно высказалась о нем

Михаил Ефремов был одним из самых ярких актеров российского кино и театра. Однако уже несколько лет артист ассоциируется не с творческими достижениями, а со... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:45:00+03:00

2025-05-07T18:45:00+03:00

2025-05-07T18:45:00+03:00

шоубиз

михаил ефремов

евгения добровольская (актриса)

софья кругликова

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Михаил Ефремов был одним из самых ярких актеров российского кино и театра. Однако уже несколько лет артист ассоциируется не с творческими достижениями, а со скандалами, трагедиями и судебными разбирательствами.Его бывшая жена еще давно раскрыла подробности их совместной жизни. Она рассказала о "темной стороне" актера, которая до аварии долгое время оставалась в тени славы.Пьяные драки и разборкиСемь лет брака с Михаилом Ефремовым стали для уже покойной актрисы Евгении Добровольской испытанием, а не счастливым союзом. В интервью звезда раскрывала неприглядные подробности их семейной жизни, которая распалась, несмотря на рождение сына Николая.Главной причиной разрыва Добровольская называла пагубное пристрастие Ефремова к спиртному."Пьяный человек — это "оно". Я не могу любить то, что меня убивает", — откровенно признавалась актриса. Хотя сама Евгения нередко присоединялась к возлияниям мужа."Они пили, и я вместе с ними. Не рюмки же я им протирала", — с горькой иронией вспоминала она те дни в коммунальной квартире, где молодожены принимали шумные компании.Под действием алкоголя Ефремов, по словам бывшей жены, постоянно искал поводы для конфликтов."Ему надо было всё время выяснять отношения. Драки и вызовы милиции стали обычным делом", — рассказала Добровольская.Актрисе не раз приходилось выручать супруга из неприятных ситуаций.Ранее Добровольская уже признавалась, что их союз с Ефремовым больше напоминал конкурентную борьбу, чем гармоничные отношения."Михаил часто критиковал меня, не выбирая выражений", — поделилась звезда.По её словам, вместо поддержки она получала унижения, а творческие успехи супруга не оставляли места для её собственного профессионального роста. Но решиться на окончательный разрыв Добровольская смогла только через шесть лет после рождения сына. Она призналась себе, что находится в абьюзивных отношениях и сбежала от Ефремова."Я говорила себе: "Женя, тебя уничтожают!". И сбежала. Это был радостный уход. Я поняла, что он перестал бояться менять потерять, и сразу ушла. Жала педаль "Нивы" и кричала: "Я свободна!" — делилась актриса в интервью."Два разных человека": как Добровольская пережила трагедию с ЕфремовымУзнав о смертельном ДТП, которое Михаил Ефремов устроил 8 июня 2020 года, Евгения Добровольская ощутила, будто "наступил конец света". Актриса сознательно избегала судебных заседаний. Её шокировало поведение бывшего мужа и особенно его адвоката Эльмана Пашаева."Неумное безумие. Мне казалось, что у него нет мозга в тот момент", — резко оценила Добровольская действия Ефремова в суде.Она пыталась достучаться до актёра, объяснить абсурдность его поведения на процессах, но все попытки оказались тщетными. Несмотря на всё, Добровольская признает, что наказание Ефремова справедливо. Однако пандемийные ограничения помешали навестить бывшего мужа в белгородской колонии.Актриса по-человечески жалела Ефремова, ставшего заложником собственных пороков. Особенно остро она переживала за их общего сына Николая. Ведь, несмотря ни на что, другого отца у него не будет."Я бью мужа за пьянки"Михаил Ефремов долгое время спивался и спаивал своих многочисленных любовниц и жен. По свидетельствам этих самых жен, любовниц, а также коллег актера, в отношениях с ним долгое время царили не только настоящее пьянство, но и обычный мордобой — причем, с обеих сторон."Миша Ефремов поднимал руку на женщин. А женщины его любили и все терпели", — вспоминал режиссер и продюсер Валерий Сергеев.Единственным исключением стала последняя супруга Ефремова Софья Кругликова. Жена актера сама честно признавалась, что била мужа за пьянки."Я тоже могу быть агрессивной. Честно признаюсь, но на одной из своих исповедей в церкви я рассмешила батюшку, рассказав, что бью своего мужа", — откровенно делилась в интервью Кругликова.Несмотря на все старания Софьи Кругликовой, знаменитый актер последние годы попадал часто в пьяные конфликты. Последний история с участием Ефремова шокировала всю страну. Недавно актер вышел из колонии по УДО. С журналистами он не общался, ссылаясь на плохое самочувствие. Говорят, состояние здоровья артиста оставляло желать лучшего. Он даже падал в обморок от слабости. Однако все надеются, что актер сделал выводы и больше не будет пить, устраивая пьяные драки и аварии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил ефремов, евгения добровольская (актриса), софья кругликова