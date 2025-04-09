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Появилось первое видео с Ефремовым после освобождения из колонии - РИА Новости, 09.04.2025
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16:19 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/efremov-2010285051.html
Появилось первое видео с Ефремовым после освобождения из колонии
Появилось первое видео с Ефремовым после освобождения из колонии - РИА Новости, 09.04.2025
Появилось первое видео с Ефремовым после освобождения из колонии
Появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после освобождения из колонии. Журналисты встретили артиста возле его дома. В общении с ними он признался, что... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:19:00+03:00
2025-04-09T16:19:00+03:00
михаил ефремов
москва
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после освобождения из колонии. Журналисты встретили артиста возле его дома. В общении с ними он признался, что чувствует себя не очень и еще раз выразил соболезнование семье погибшего. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката артиста об УДО, 9 апреля решение вступило в силу. Ефремов провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока с 18 октября 2020-го.Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.Падалко также добавил, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких, и после освобождения займется здоровьем.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода.
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РИА Новости
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Комментарий Михаила Ефремова после освобождения из колонии
Освободившийся из колонии по УДО Михаил Ефремов приехал по адресу прописки в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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михаил ефремов, москва, общество
Михаил Ефремов, Москва, Общество
Появилось первое видео с Ефремовым после освобождения из колонии

Появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после освобождения из колонии

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после освобождения из колонии.

Журналисты встретили артиста возле его дома. В общении с ними он признался, что чувствует себя не очень и еще раз выразил соболезнование семье погибшего.

Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката артиста об УДО, 9 апреля решение вступило в силу. Ефремов провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока с 18 октября 2020-го.
Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.
Падалко также добавил, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких, и после освобождения займется здоровьем.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Михаил ЕфремовМоскваОбщество
 
 
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