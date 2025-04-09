Появилось первое видео с Ефремовым после освобождения из колонии
Появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после освобождения из колонии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после освобождения из колонии.
Журналисты встретили артиста возле его дома. В общении с ними он признался, что чувствует себя не очень и еще раз выразил соболезнование семье погибшего.
Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката артиста об УДО, 9 апреля решение вступило в силу. Ефремов провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока с 18 октября 2020-го.
Журналисты встретили артиста возле его дома. В общении с ними он признался, что чувствует себя не очень и еще раз выразил соболезнование семье погибшего.
Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката артиста об УДО, 9 апреля решение вступило в силу. Ефремов провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока с 18 октября 2020-го.
Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.
Падалко также добавил, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких, и после освобождения займется здоровьем.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода.
Биография Михаила Ефремова
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