Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере средств массовой информации в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

При этом, как следует из документов, Ефремов ранее дважды регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя – в 2010 и в 2012 годах, однако в дальнейшем прекращал деятельность.