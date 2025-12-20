Рейтинг@Mail.ru
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/efremov-2063550265.html
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ - РИА Новости, 20.12.2025
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере средств массовой информации в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T18:00:00+03:00
2025-12-20T18:00:00+03:00
москва
белгородская область
михаил ефремов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282988_0:0:2673:1504_1920x0_80_0_0_baf3740ff7752f18f2f33be25fa48bf3.jpg
https://ria.ru/20251213/sud-2061798269.html
https://ria.ru/20251211/razvod-2061302517.html
москва
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282988_138:0:2475:1753_1920x0_80_0_0_42085f41962a121b618a145d90c83e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белгородская область, михаил ефремов, общество
Москва, Белгородская область, Михаил Ефремов, Общество
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ

Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере средств массовой информации в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пятницу, 19 декабря, в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по Москве были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Михаила Ефремова. В качестве основного вида деятельности, согласно документам, значится "представление в средствах массовой информации", а в качестве дополнительного – "деятельность в области фотографии".
Актер Игорь Верник - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Мосводоканал" пытается через суд взыскать долг с актера Верника
13 декабря, 07:22
При этом, как следует из документов, Ефремов ранее дважды регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя – в 2010 и в 2012 годах, однако в дальнейшем прекращал деятельность.
В марте Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову восемь лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода. Актер отбывал наказание в белгородской колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Актеры Богатырев и Арнтгольц развелись
11 декабря, 10:16
 
МоскваБелгородская областьМихаил ЕфремовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала