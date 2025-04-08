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Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2020-2025 годах

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2020-2025 годах - РИА Новости, 08.04.2025

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2020-2025 годах

8 апреля студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе. По предварительной информации, пострадавших нет, пуля попала в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:50:00+03:00

2025-04-08T15:50:00+03:00

2025-04-08T15:58:00+03:00

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20258 апреля студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе. По предварительной информации, пострадавших нет, пуля попала в интерактивную доску. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.202422 октября в городе Губкинский на Ямале в одной из школ ученик во время проведения урока физики произвел два выстрела через окно из пневматического пистолета. После чего подросток направился в туалет, где, используя тот же пистолет, выстрелил в правую ногу одному из школьников, причинив тому средний вред тяжести здоровью, а затем выстрелил в сторону одной из стен туалета. 20237 декабря в Брянске произошла стрельба в гимназии №5. По информации СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших были доставлены в медучреждение. 13 апреля в Калининском районе Санкт-Петербурга у остановки возле школы 16-летний подросток произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону двух школьников и ранил их. Затем, находясь в здании школы, он ранил еще троих учащихся. Пострадавшие дети после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Глава администрации Калининского района Сергей Петриченко сообщал, что учащийся стрелял из приобретенного им через интернет пневматического пистолета. Школьника арестовали. 15 февраля в Тюмени учащийся лицея № 93 повредил имущество учебного заведения из пневматического пистолета. В полицию о произошедшем сообщили сотрудники лицея. Никто не пострадал. 202226 сентября в ижевскую школу №88 ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. Нападавший оказался бывшим выпускником 1988 года рождения, он был вооружен двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами. Он убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел. Погибли 17 человек, 11 из них – дети. Ранения получили больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. 20211 декабря в Алтайской средней школе №1 учащийся 10 класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову ученику 8 класса. Мальчик после полученного ранения был госпитализирован. По данным СМИ, подросток выстрелил в дерево, пострадавший мальчик в это время шел в школу, пуля отрикошетила. Виновник сразу сообщил о случившемся, были вызваны скорая, сотрудники полиции, родители подростков. Пуля повредила мягкие ткани, была извлечена, состояние подростка характеризовалось как удовлетворительное. 18 октября в Пермском крае в Октябрьском округе ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе. Стрелявший ученик был обезврежен директором школы самостоятельно. В результате стрельбы пострадал один ребенок. 20 сентября утром студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Против Бекмансурова возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Он полностью признал вину. В декабре 2022 года суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному сроку. Также суд удовлетворил заявленные Бекмансурову иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. 7 мая 2024 года Верховный суд оставил в силе приговор Бекмансурову. 18 мая в Воронеже днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали стрелка. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи – лишение свободы на пять лет. Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет. В ходе обыска в квартире мужчины было, по словам следствия, обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. Аэрозольный пистолет модели "Пионер" продается без лицензии. По факту инцидента было возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия (статья 213 УК РФ). Мужчина уже был судим за имущественные преступления. После передачи дела о хулиганстве в суд воронежца обвинили в истязании пасынка. По предварительным данным, он регулярно избивал приемного сына руками и шнуром от зарядки. На мужчину завели уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).В июле 2022 года суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за истязание пасынка. Ранее за стрельбу из пистолета возле школы он был осужден условно. 11 мая в Казани (Татарстан) Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменялось убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур". Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда – на 22 миллиона рублей. В августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву. 10 апреля в Санкт-Петербурге в раздевалке одной из школ Московского района ученик 9-го класса произвел из пневматического пистолета несколько выстрелов в направлении двух своих одноклассников. В результате инцидента никто не пострадал. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. 202027 ноября в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) в лицее №2 между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. В результате конфликта пострадали два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика, при этом преподаватель был доставлен в больницу. 12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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