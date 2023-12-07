https://ria.ru/20231207/bryansk-1914489613.html

В гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь

В гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь - РИА Новости, 07.12.2023

В гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь

Психологи МЧС и Минпросвещения во вторник начнут работать с учащимися, родителями и педагогами гимназии №5 Брянска, в которой произошла стрельба, сообщила... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T21:55

2023-12-07T21:55

2023-12-07T21:55

происшествия

брянск

брянская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914320302_203:53:921:457_1920x0_80_0_0_2dab0672a763fe5fb3dfe944d21417d2.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Психологи МЧС и Минпросвещения во вторник начнут работать с учащимися, родителями и педагогами гимназии №5 Брянска, в которой произошла стрельба, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Завтра с 10.00 до 20.00 начнет свою работу служба оказания психологической помощи и поддержки для обучающихся, родителей и педагогов гимназии №5 города Брянска. Прием будет проводиться по адресу: город Брянск, ул. Протасова д. 1/1 (центр одаренных детей "Огма") с участием психологов центра экстренной психологической помощи МЧС России, педагогов-психологов Федерального координационного центра психологической службы Минпросвещения России", – говорится в сообщении в Telegram-канале детского омбудсмена региона.

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html

брянск

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянск, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии