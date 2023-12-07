https://ria.ru/20231207/bryansk-1914489613.html
В гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь
В гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь - РИА Новости, 07.12.2023
В гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь
Психологи МЧС и Минпросвещения во вторник начнут работать с учащимися, родителями и педагогами гимназии №5 Брянска, в которой произошла стрельба, сообщила... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T21:55
2023-12-07T21:55
2023-12-07T21:55
происшествия
брянск
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Психологи МЧС и Минпросвещения во вторник начнут работать с учащимися, родителями и педагогами гимназии №5 Брянска, в которой произошла стрельба, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Завтра с 10.00 до 20.00 начнет свою работу служба оказания психологической помощи и поддержки для обучающихся, родителей и педагогов гимназии №5 города Брянска. Прием будет проводиться по адресу: город Брянск, ул. Протасова д. 1/1 (центр одаренных детей "Огма") с участием психологов центра экстренной психологической помощи МЧС России, педагогов-психологов Федерального координационного центра психологической службы Минпросвещения России", – говорится в сообщении в Telegram-канале детского омбудсмена региона.
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происшествия, брянск, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
В гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь
Мухина: в гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь