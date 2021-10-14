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Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину - РИА Новости, 14.10.2021

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину

Обвиняемый по делу о стрельбе в Перми полностью признал вину, сообщил РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:50

2021-10-14T11:50

2021-10-14T17:41

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

пермь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Обвиняемый по делу о стрельбе в Перми полностью признал вину, сообщил РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании он оказал сопротивление, был ранен, а потом госпитализирован. Все это время медики оказывали ему помощь, и теперь его самочувствие позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера молодому человеку предъявили обвинение.Против Бекмансурова возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

пермь

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2021

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Выездное заседание суда по аресту обвиняемого в стрельбе в вузе Кадры с выездного заседания пермского суда, который принял решение арестовать обвиняемого в стрельбе в вузе 2021-10-14T11:50 true PT0M49S

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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), видео