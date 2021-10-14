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Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину - РИА Новости, 14.10.2021
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину
Обвиняемый по делу о стрельбе в Перми полностью признал вину, сообщил РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:50
2021-10-14T17:41
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Обвиняемый по делу о стрельбе в Перми полностью признал вину, сообщил РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании он оказал сопротивление, был ранен, а потом госпитализирован. Все это время медики оказывали ему помощь, и теперь его самочувствие позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера молодому человеку предъявили обвинение.Против Бекмансурова возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.
пермь
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Выездное заседание суда по аресту обвиняемого в стрельбе в вузе
Кадры с выездного заседания пермского суда, который принял решение арестовать обвиняемого в стрельбе в вузе
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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), видео
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Обвиняемый по делу о стрельбе в Перми полностью признал вину, сообщил РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.
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11:50 14.10.2021 (обновлено: 17:41 14.10.2021)
 
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину

Бастрыкин: студент Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, признал вину

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции у Пермской краевой больницы, где проходит заседание суда по делу Тимура Бекмансурова. 14 октября 2021
Автомобили полиции у Пермской краевой больницы, где проходит заседание суда по делу Тимура Бекмансурова. 14 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции у Пермской краевой больницы, где проходит заседание суда по делу Тимура Бекмансурова. 14 октября 2021
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Обвиняемый по делу о стрельбе в Перми полностью признал вину, сообщил РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавил он.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании он оказал сопротивление, был ранен, а потом госпитализирован.
Все это время медики оказывали ему помощь, и теперь его самочувствие позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера молодому человеку предъявили обвинение.
Против Бекмансурова возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.
 
ПроисшествияСтрельба в Пермском госуниверситетеПермьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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