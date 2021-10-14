https://ria.ru/20211014/strelba-1754574884.html
Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине
Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине - РИА Новости, 14.10.2021
Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине
Пермского студента Тимура Бекмансурова, арестованного за стрельбу в вузе, выкатили из больницы в кресле и увезли на машине конвойной службы управления МВД по... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:05
2021-10-14T15:05
2021-10-14T15:07
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754553198_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_7e093d76c8f37b4ad148906769114f89.jpg
ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Пермского студента Тимура Бекмансурова, арестованного за стрельбу в вузе, выкатили из больницы в кресле и увезли на машине конвойной службы управления МВД по Перми, передает корреспондент РИА Новости.Обвиняемого сопровождали несколько сотрудников полиции и ОМОНа.В четверг суд на выездном заседании арестовал Бекмансурова на 2 месяца, до 13 декабря.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину.Утром 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Состояние Бекмансурова улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости 14 октября в минздраве.Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754553198_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_d5bd7f7aff883f1e64106638b514a48e.jpg
Выездное заседание суда по аресту обвиняемого в стрельбе в вузе
Кадры с выездного заседания пермского суда, который принял решение арестовать обвиняемого в стрельбе в вузе
2021-10-14T15:05
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
15:05 14.10.2021 (обновлено: 15:07 14.10.2021)
Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине
Арестованного за стрельбу в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине