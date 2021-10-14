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Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине
Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине - РИА Новости, 14.10.2021
Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине
Пермского студента Тимура Бекмансурова, арестованного за стрельбу в вузе, выкатили из больницы в кресле и увезли на машине конвойной службы управления МВД по... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:05
2021-10-14T15:07
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Пермского студента Тимура Бекмансурова, арестованного за стрельбу в вузе, выкатили из больницы в кресле и увезли на машине конвойной службы управления МВД по Перми, передает корреспондент РИА Новости.Обвиняемого сопровождали несколько сотрудников полиции и ОМОНа.В четверг суд на выездном заседании арестовал Бекмансурова на 2 месяца, до 13 декабря.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину.Утром 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Состояние Бекмансурова улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости 14 октября в минздраве.Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
пермь
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Выездное заседание суда по аресту обвиняемого в стрельбе в вузе
Кадры с выездного заседания пермского суда, который принял решение арестовать обвиняемого в стрельбе в вузе
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
15:05 14.10.2021 (обновлено: 15:07 14.10.2021)
 
Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине

Арестованного за стрельбу в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у Пермской краевой больницы, где проходит заседание суда по делу Тимура Бекмансурова
Сотрудники полиции у Пермской краевой больницы, где проходит заседание суда по делу Тимура Бекмансурова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Пермского студента Тимура Бекмансурова, арестованного за стрельбу в вузе, выкатили из больницы в кресле и увезли на машине конвойной службы управления МВД по Перми, передает корреспондент РИА Новости.
Обвиняемого сопровождали несколько сотрудников полиции и ОМОНа.
В четверг суд на выездном заседании арестовал Бекмансурова на 2 месяца, до 13 декабря.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину.
Утром 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Состояние Бекмансурова улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости 14 октября в минздраве.
Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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