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Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине

Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине - РИА Новости, 14.10.2021

Стрелявшего в пермском вузе студента увезли из больницы на конвойной машине

Пермского студента Тимура Бекмансурова, арестованного за стрельбу в вузе, выкатили из больницы в кресле и увезли на машине конвойной службы управления МВД по... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:05

2021-10-14T15:05

2021-10-14T15:07

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Пермского студента Тимура Бекмансурова, арестованного за стрельбу в вузе, выкатили из больницы в кресле и увезли на машине конвойной службы управления МВД по Перми, передает корреспондент РИА Новости.Обвиняемого сопровождали несколько сотрудников полиции и ОМОНа.В четверг суд на выездном заседании арестовал Бекмансурова на 2 месяца, до 13 декабря.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину.Утром 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Состояние Бекмансурова улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости 14 октября в минздраве.Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выездное заседание суда по аресту обвиняемого в стрельбе в вузе Кадры с выездного заседания пермского суда, который принял решение арестовать обвиняемого в стрельбе в вузе 2021-10-14T15:05 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете