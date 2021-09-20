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Стрельба в Пермском университете

Стрельба в Пермском университете - РИА Новости, 20.09.2021

Стрельба в Пермском университете

В Пермском государственном национальном исследовательском университете вооруженный молодой человек открыл стрельбу, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:40

2021-09-20T11:40

2021-09-20T13:54

фото

пермь

пермский государственный университет

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В Пермском государственном национальном исследовательском университете вооруженный молодой человек открыл стрельбу, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, пермь, пермский государственный университет