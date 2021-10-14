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Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали на два месяца
Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали на два месяца - РИА Новости, 14.10.2021
Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали на два месяца
Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании в четверг арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на 2 месяца, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:59
2021-10-14T13:59
2021-10-14T15:31
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании в четверг арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на 2 месяца, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили РИА Новости в суде, меру пресечения избирали на выездном заседании в больнице."Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев, до 13 декабря", - сказали РИА Новости в Дзержинском райсуде города.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.Состояние Бекмансурова улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг РИА Новости в краевом минздраве.
https://ria.ru/20211014/strelba-1754522843.html
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Выездное заседание суда по аресту обвиняемого в стрельбе в вузе
Кадры с выездного заседания пермского суда, который принял решение арестовать обвиняемого в стрельбе в вузе
2021-10-14T13:59
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стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь
13:59 14.10.2021 (обновлено: 15:31 14.10.2021)
Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали на два месяца
Стрелявшему в пермском вузе избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца