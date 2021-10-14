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Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали на два месяца
Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали на два месяца - РИА Новости, 14.10.2021
Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали на два месяца
Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании в четверг арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на 2 месяца, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:59
2021-10-14T15:31
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании в четверг арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на 2 месяца, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили РИА Новости в суде, меру пресечения избирали на выездном заседании в больнице."Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев, до 13 декабря", - сказали РИА Новости в Дзержинском райсуде города.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.Состояние Бекмансурова улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг РИА Новости в краевом минздраве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Выездное заседание суда по аресту обвиняемого в стрельбе в вузе
Кадры с выездного заседания пермского суда, который принял решение арестовать обвиняемого в стрельбе в вузе
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стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь
13:59 14.10.2021 (обновлено: 15:31 14.10.2021)
 
Стрелявшего в пермском вузе студента арестовали на два месяца

Стрелявшему в пермском вузе избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании в четверг арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на 2 месяца, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что следствие предъявило студенту обвинение, он полностью признал вину. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили РИА Новости в суде, меру пресечения избирали на выездном заседании в больнице.
Автомобили полиции у Пермской краевой больницы, где проходит заседание суда по делу Тимура Бекмансурова. 14 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 11:50
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину
"Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев, до 13 декабря", - сказали РИА Новости в Дзержинском райсуде города.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Состояние Бекмансурова улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг РИА Новости в краевом минздраве.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
Стрельба в Пермском госуниверситетеПроисшествияПермь
 
 
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