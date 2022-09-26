https://ria.ru/20220926/strelba-1819477023.html

Стрельба в школе в Ижевске

Стрельба в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Стрельба в школе в Ижевске

В ижевскую школу № 88 ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:41

2022-09-26T12:41

2022-09-26T22:59

фото

стрельба в школе в ижевске

ижевск

скорая помощь

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819473780_0:160:1844:1197_1920x0_80_0_0_6b8c86cc7139ad5bfbe6ed688d859d75.jpg

В ижевскую школу № 88 ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, стрельба в школе в ижевске, ижевск, скорая помощь, школа