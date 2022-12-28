Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку

ПЕРМЬ, 28 дек — РИА Новости. Массового убийцу Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, приговорили к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Суд признал его виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, авто, припаркованных возле кампуса).Первые три года Бексансуров проведет в тюрьме, затем ему предстоит отбывать наказание в колонии особого режима. В срок засчитали время, которое подсудимый провел под стражей с 13 октября 2021 года.Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие, а также прокурор просили для Бекмансурова пожизненный срок. Подсудимый полностью признал вину, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.В результате суд посчитал смягчающими обстоятельствами содействие следствию, признание вины, наличие хронических заболеваний и инвалидности, отягчающим — совершение преступления при помощи оружия. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Во время слушаний стало известно, что некоторые студенты получили травмы, когда прыгали из окон учебного корпуса во время стрельбы, а у других, не пострадавших физически, из-за стресса развились психические расстройства.Судья зачитал показания пострадавших и свидетелей, родных подсудимого и его одноклассников, одногруппников и друзей. Некоторым знакомым Бекмансуров говорил, что хочет устроить стрельбу в месте массового скопления людей. В суде огласили также протоколы осмотров корпусов, территории университета и заключения экспертов, в том числе о травмах погибших, об оружии и об отсутствии у подсудимого болезненных состояний психики. Студент ПГНИУ из Ирака Абдулла Обаид, раненный при нападении и присутствовавший на приговоре, сказал, что удовлетворен наказанием и испытывает облегчение. Представитель прокуратуры не стала комментировать приговор.Трагедия в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября 2021 года. Студент первого курса юрфака Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья, убив шесть человек и покалечив более 40. При этом он, как уточнил прокурор, добивал раненых выстрелами в упор.Нападавшего задержал инспектор ДПС Константин Калинин, подстреливший его из табельного пистолета. Впоследствии Бекмансуров проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медицинским показаниям.
Суд приговорил стрелявшего в Пермском госуниверситете Бекмансурова к пожизненному сроку
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ПЕРМЬ, 28 дек — РИА Новости. Массового убийцу Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, приговорили к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.
Суд признал его виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, авто, припаркованных возле кампуса).
"Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил приговор судья Сергей Коробейников.
Первые три года Бексансуров проведет в тюрьме, затем ему предстоит отбывать наказание в колонии особого режима. В срок засчитали время, которое подсудимый провел под стражей с 13 октября 2021 года.
Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие, а также прокурор просили для Бекмансурова пожизненный срок. Подсудимый полностью признал вину, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.
В результате суд посчитал смягчающими обстоятельствами содействие следствию, признание вины, наличие хронических заболеваний и инвалидности, отягчающим — совершение преступления при помощи оружия.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Во время слушаний стало известно, что некоторые студенты получили травмы, когда прыгали из окон учебного корпуса во время стрельбы, а у других, не пострадавших физически, из-за стресса развились психические расстройства.
Судья зачитал показания пострадавших и свидетелей, родных подсудимого и его одноклассников, одногруппников и друзей. Некоторым знакомым Бекмансуров говорил, что хочет устроить стрельбу в месте массового скопления людей. В суде огласили также протоколы осмотров корпусов, территории университета и заключения экспертов, в том числе о травмах погибших, об оружии и об отсутствии у подсудимого болезненных состояний психики. Студент ПГНИУ из Ирака Абдулла Обаид, раненный при нападении и присутствовавший на приговоре, сказал, что удовлетворен наказанием и испытывает облегчение. Представитель прокуратуры не стала комментировать приговор.
Трагедия в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября 2021 года. Студент первого курса юрфака Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья, убив шесть человек и покалечив более 40. При этом он, как уточнил прокурор, добивал раненых выстрелами в упор.
Нападавшего задержал инспектор ДПС Константин Калинин, подстреливший его из табельного пистолета. Впоследствии Бекмансуров проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медицинским показаниям.
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