Рейтинг@Mail.ru
Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/bekmansurov-1841943604.html
Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку
Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 28.12.2022
Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку
Массового убийцу Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, приговорили к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:48
2022-12-28T22:29
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841951716_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f14460570ff7d791d333a2904a2cc5f.jpg
ПЕРМЬ, 28 дек — РИА Новости. Массового убийцу Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, приговорили к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Суд признал его виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, авто, припаркованных возле кампуса).Первые три года Бексансуров проведет в тюрьме, затем ему предстоит отбывать наказание в колонии особого режима. В срок засчитали время, которое подсудимый провел под стражей с 13 октября 2021 года.Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие, а также прокурор просили для Бекмансурова пожизненный срок. Подсудимый полностью признал вину, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.В результате суд посчитал смягчающими обстоятельствами содействие следствию, признание вины, наличие хронических заболеваний и инвалидности, отягчающим — совершение преступления при помощи оружия. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Во время слушаний стало известно, что некоторые студенты получили травмы, когда прыгали из окон учебного корпуса во время стрельбы, а у других, не пострадавших физически, из-за стресса развились психические расстройства.Судья зачитал показания пострадавших и свидетелей, родных подсудимого и его одноклассников, одногруппников и друзей. Некоторым знакомым Бекмансуров говорил, что хочет устроить стрельбу в месте массового скопления людей. В суде огласили также протоколы осмотров корпусов, территории университета и заключения экспертов, в том числе о травмах погибших, об оружии и об отсутствии у подсудимого болезненных состояний психики. Студент ПГНИУ из Ирака Абдулла Обаид, раненный при нападении и присутствовавший на приговоре, сказал, что удовлетворен наказанием и испытывает облегчение. Представитель прокуратуры не стала комментировать приговор.Трагедия в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября 2021 года. Студент первого курса юрфака Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья, убив шесть человек и покалечив более 40. При этом он, как уточнил прокурор, добивал раненых выстрелами в упор.Нападавшего задержал инспектор ДПС Константин Калинин, подстреливший его из табельного пистолета. Впоследствии Бекмансуров проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медицинским показаниям.
https://ria.ru/20220928/bekmansurov-1820041389.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Судья зачитывает приговор Бекмансурову
Массового убийцу Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, приговорили к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.
2022-12-28T15:48
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841951716_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8518d4ace89c8ce00166c92306ce618b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь
Происшествия, Стрельба в Пермском госуниверситете, Пермь
15:48 28.12.2022 (обновлено: 22:29 28.12.2022)
 
Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил стрелявшего в Пермском госуниверситете Бекмансурова к пожизненному сроку

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 дек — РИА Новости. Массового убийцу Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, приговорили к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.
Суд признал его виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, авто, припаркованных возле кампуса).

"Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил приговор судья Сергей Коробейников.

Первые три года Бексансуров проведет в тюрьме, затем ему предстоит отбывать наказание в колонии особого режима. В срок засчитали время, которое подсудимый провел под стражей с 13 октября 2021 года.
Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие, а также прокурор просили для Бекмансурова пожизненный срок. Подсудимый полностью признал вину, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.
В результате суд посчитал смягчающими обстоятельствами содействие следствию, признание вины, наличие хронических заболеваний и инвалидности, отягчающим — совершение преступления при помощи оружия.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 13:09
Бекмансуров предлагал однокласснику вместе убить людей
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Во время слушаний стало известно, что некоторые студенты получили травмы, когда прыгали из окон учебного корпуса во время стрельбы, а у других, не пострадавших физически, из-за стресса развились психические расстройства.
Судья зачитал показания пострадавших и свидетелей, родных подсудимого и его одноклассников, одногруппников и друзей. Некоторым знакомым Бекмансуров говорил, что хочет устроить стрельбу в месте массового скопления людей. В суде огласили также протоколы осмотров корпусов, территории университета и заключения экспертов, в том числе о травмах погибших, об оружии и об отсутствии у подсудимого болезненных состояний психики. Студент ПГНИУ из Ирака Абдулла Обаид, раненный при нападении и присутствовавший на приговоре, сказал, что удовлетворен наказанием и испытывает облегчение. Представитель прокуратуры не стала комментировать приговор.
Трагедия в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября 2021 года. Студент первого курса юрфака Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья, убив шесть человек и покалечив более 40. При этом он, как уточнил прокурор, добивал раненых выстрелами в упор.
Нападавшего задержал инспектор ДПС Константин Калинин, подстреливший его из табельного пистолета. Впоследствии Бекмансуров проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медицинским показаниям.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в медиабанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в медиабанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в медиабанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в медиабанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в медиабанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияСтрельба в Пермском госуниверситетеПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала