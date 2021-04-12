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В Петербурге возбудили дело после стрельбы из пневматики в школе
В Петербурге возбудили дело после стрельбы из пневматики в школе
Уголовное дело возбуждено в отношении ученика 9-го класса, который подозревается в стрельбе из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:30
2021-04-12T11:30
2021-04-12T11:30
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении ученика 9-го класса, который подозревается в стрельбе из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.По данным ведомства, 10 апреля в раздевалке одной из школ Московского района Петербурга 15-летний ученик 9-го класса произвел из пневматического пистолета несколько выстрелов в направлении двух своих одноклассников."Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего ученика 9-го класса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении школьника меры пресечения и предъявлении ему обвинения."Расследование уголовного дела, в ходе которого будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, продолжается", - сообщает ведомство.Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в результате инцидента в школе никто не пострадал. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей.
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия