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Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор
Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор - РИА Новости, 18.10.2021
Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор
В Пермском крае директор самостоятельно обезоружила устроившего стрельбу школьника, рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:10
2021-10-18T12:35
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В Пермском крае директор самостоятельно обезоружила устроившего стрельбу школьника, рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности.Ранее в краевом МВД сообщили, что в поселке Сарс Октябрьского района шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок.Подростка задержали. Пострадал один ребенок, у него ссадины.Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика.Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html
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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс
Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
08:10 18.10.2021 (обновлено: 12:35 18.10.2021)
 
Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор

Ученика, стрелявшего из ружья в школе в Пермском крае, обезвредила директор

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В Пермском крае директор самостоятельно обезоружила устроившего стрельбу школьника, рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности.
"Ученик был обезврежен директором школы", — говорится в сообщении.
Ранее в краевом МВД сообщили, что в поселке Сарс Октябрьского района шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок.
Подростка задержали. Пострадал один ребенок, у него ссадины.
Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика.
Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.
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ПроисшествияПермский крайСтрельба в Пермской школе
 
 
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