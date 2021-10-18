https://ria.ru/20211018/direktor-1754967479.html
Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор
Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор - РИА Новости, 18.10.2021
Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор
В Пермском крае директор самостоятельно обезоружила устроившего стрельбу школьника, рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:10
2021-10-18T08:10
2021-10-18T12:35
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В Пермском крае директор самостоятельно обезоружила устроившего стрельбу школьника, рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности.Ранее в краевом МВД сообщили, что в поселке Сарс Октябрьского района шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок.Подростка задержали. Пострадал один ребенок, у него ссадины.Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика.Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html
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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс
Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.
2021-10-18T08:10
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
08:10 18.10.2021 (обновлено: 12:35 18.10.2021)
Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор
Ученика, стрелявшего из ружья в школе в Пермском крае, обезвредила директор