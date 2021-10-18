https://ria.ru/20211018/direktor-1754967479.html

Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор

Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор - РИА Новости, 18.10.2021

Ученика, стрелявшего в школе в Пермском крае, обезвредила директор

В Пермском крае директор самостоятельно обезоружила устроившего стрельбу школьника, рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:10

2021-10-18T08:10

2021-10-18T12:35

происшествия

пермский край

стрельба в пермской школе

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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В Пермском крае директор самостоятельно обезоружила устроившего стрельбу школьника, рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности.Ранее в краевом МВД сообщили, что в поселке Сарс Октябрьского района шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок.Подростка задержали. Пострадал один ребенок, у него ссадины.Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика.Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html

пермский край

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2021

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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой. 2021-10-18T08:10 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе