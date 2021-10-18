https://ria.ru/20211018/rebenok-1754972912.html
При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребенок
При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребенок - РИА Новости, 18.10.2021
При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребенок
В Пермском крае при стрельбе в школе пострадал школьник, рассказали в региональном Министерстве территориальной безопасности. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:20
2021-10-18T09:20
2021-10-18T10:46
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В Пермском крае при стрельбе в школе пострадал школьник, рассказали в региональном Министерстве территориальной безопасности."В Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана", — говорится в релизе.Сейчас его уже отпустили домой. Ранее в краевом МВД сообщили, что в поселке Сарс шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Директору удалось обезвредить учащегося. Подростка задержали. Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика. Занятия в учебном заведении отменены.Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html
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РИА Новости
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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс
Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.
2021-10-18T09:20
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PT0M36S
РИА Новости
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
09:20 18.10.2021 (обновлено: 10:46 18.10.2021)
При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребенок
После стрельбы в школе под Пермью пострадал один ребенок, ему оказали помощь в больнице
ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В Пермском крае при стрельбе в школе пострадал школьник, рассказали в региональном Министерстве территориальной безопасности.
"В Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана", — говорится в релизе.
Сейчас его уже отпустили домой.
Ранее в краевом МВД сообщили, что в поселке Сарс шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Директору удалось обезвредить учащегося. Подростка задержали.
Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика. Занятия в учебном заведении отменены.
Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.