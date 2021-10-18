https://ria.ru/20211018/rebenok-1754972912.html

При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребенок

При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребенок - РИА Новости, 18.10.2021

При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребенок

В Пермском крае при стрельбе в школе пострадал школьник, рассказали в региональном Министерстве территориальной безопасности. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:20

2021-10-18T09:20

2021-10-18T10:46

происшествия

пермский край

стрельба в пермской школе

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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В Пермском крае при стрельбе в школе пострадал школьник, рассказали в региональном Министерстве территориальной безопасности."В Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана", — говорится в релизе.Сейчас его уже отпустили домой. Ранее в краевом МВД сообщили, что в поселке Сарс шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Директору удалось обезвредить учащегося. Подростка задержали. Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика. Занятия в учебном заведении отменены.Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html

пермский край

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2021

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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой. 2021-10-18T09:20 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе