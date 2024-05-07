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Верховный суд оставил в силе приговор массовому убийце Бекмансурову - РИА Новости, 07.05.2024
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14:33 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/bekmansurov-1944418464.html
Верховный суд оставил в силе приговор массовому убийце Бекмансурову
Верховный суд оставил в силе приговор массовому убийце Бекмансурову - РИА Новости, 07.05.2024
Верховный суд оставил в силе приговор массовому убийце Бекмансурову
Верховный суд РФ отказался смягчать пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, открывшему стрельбу в Пермском государственном университете и убившему шесть... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:33
2024-05-07T14:33
происшествия
россия
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался смягчать пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, открывшему стрельбу в Пермском государственном университете и убившему шесть человек, сообщили РИА Новости в суде. Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд на уже вступивший в силу приговор. "Суд отклонил кассационную жалобу защиты Бекмансурова", - сказали в суде. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. При задержании он был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги.
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происшествия, россия, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Россия, Пермский государственный университет, Стрельба в Пермском госуниверситете
Верховный суд оставил в силе приговор массовому убийце Бекмансурову

Верховный суд отказался смягчить пожизненный приговор убийце Бекмансурову

© РИА Новости / Андрей Никонов | Перейти в медиабанкТимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Андрей Никонов
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Тимур Бекмансуров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался смягчать пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, открывшему стрельбу в Пермском государственном университете и убившему шесть человек, сообщили РИА Новости в суде.
Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд на уже вступивший в силу приговор.
"Суд отклонил кассационную жалобу защиты Бекмансурова", - сказали в суде.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. При задержании он был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги.
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана. - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ПроисшествияРоссияПермский государственный университетСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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