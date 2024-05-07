https://ria.ru/20240507/bekmansurov-1944418464.html

Верховный суд оставил в силе приговор массовому убийце Бекмансурову

Верховный суд оставил в силе приговор массовому убийце Бекмансурову - РИА Новости, 07.05.2024

Верховный суд оставил в силе приговор массовому убийце Бекмансурову

Верховный суд РФ отказался смягчать пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, открывшему стрельбу в Пермском государственном университете и убившему шесть... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:33

2024-05-07T14:33

2024-05-07T14:33

происшествия

россия

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался смягчать пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, открывшему стрельбу в Пермском государственном университете и убившему шесть человек, сообщили РИА Новости в суде. Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд на уже вступивший в силу приговор. "Суд отклонил кассационную жалобу защиты Бекмансурова", - сказали в суде. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. При задержании он был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги.

https://ria.ru/20231214/uscherb-1915898629.html

россия

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Кирилл Волков

происшествия, россия, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете