https://ria.ru/20230807/galyaviev-1888584313.html
Апелляционный суд оставил в силе приговор Галявиеву
Апелляционный суд оставил в силе приговор Галявиеву - РИА Новости, 07.08.2023
Апелляционный суд оставил в силе приговор Галявиеву
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор массовому убийце из Казани Ильназу Галявиеву, передает... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:48
2023-08-07T11:48
2023-08-07T13:33
происшествия
казань
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор массовому убийце из Казани Ильназу Галявиеву, передает корреспондент РИА Новости."Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 13 апреля 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласил решение председательствующий судья Николай Волков.Приговор обжаловала защита Галявиева. Кроме того, поступила жалоба законного представителя одной из потерпевших, касающаяся удовлетворения гражданского иска. Сам осужденный отказался участвовать в заседании по видеосвязи. Его адвокат Руслан Нуриахметов заявил, что считает нерешенным судом первой инстанции вопрос о психическом состоянии Галявиева на момент совершения преступления, указав на содержащиеся в деле, по его словам, противоречия в выводах двух проведенных судебно-психиатрических экспертиз. А также упомянул, что на его подзащитного повлияли "идеи человеконенавистничества и самообожествления"."Прошу приговор Верховного суда Республики Татарстан отменить и передать дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции", — сказал адвокат.Прокурор Сергей Лукоянов заявил, что "с доводами адвоката не согласен полностью". "При назначении наказания суд учел все обстоятельства. <...> Я считаю, что за такое хладнокровное убийство девяти человек осужденный заслуживает самое суровое наказание — пожизненное заключение", — заметил представитель стороны обвинения.В судебном заседании по ВКС также принимали участие девять потерпевших и отец осужденного Ринат Галявиев, однако они не стали выступать с заявлениями.Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда — на 22 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230411/galyaviev-1864544295.html
https://ria.ru/20221129/sud-1834956738.html
https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880672758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, ильназ галявиев, стрельба в школе в казани
Происшествия, Казань, Ильназ Галявиев, Стрельба в школе в Казани
Апелляционный суд оставил в силе приговор Галявиеву
Суд оставил в силе пожизненное заключение устроившему стрельбу в школе в Казани Галявиеву
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор массовому убийце из Казани Ильназу Галявиеву, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 13 апреля 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласил решение председательствующий судья Николай Волков.
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Приговор обжаловала защита Галявиева. Кроме того, поступила жалоба законного представителя одной из потерпевших, касающаяся удовлетворения гражданского иска.
Сам осужденный отказался участвовать в заседании по видеосвязи. Его адвокат Руслан Нуриахметов заявил, что считает нерешенным судом первой инстанции вопрос о психическом состоянии Галявиева на момент совершения преступления, указав на содержащиеся в деле, по его словам, противоречия в выводах двух проведенных судебно-психиатрических экспертиз. А также упомянул, что на его подзащитного повлияли "идеи человеконенавистничества и самообожествления".
"Прошу приговор Верховного суда Республики Татарстан отменить и передать дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции", — сказал адвокат.
Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Его признали вменяемым, в ходе следствия и в суде вину фигурант дела признал полностью, в содеянном раскаялся. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью).
Прокурор Сергей Лукоянов заявил, что "с доводами адвоката не согласен полностью".
"При назначении наказания суд учел все обстоятельства. <...> Я считаю, что за такое хладнокровное убийство девяти человек осужденный заслуживает самое суровое наказание — пожизненное заключение", — заметил представитель стороны обвинения.
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В судебном заседании по ВКС также принимали участие девять потерпевших и отец осужденного Ринат Галявиев, однако они не стали выступать с заявлениями.
Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда — на 22 миллиона рублей.
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