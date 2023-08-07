https://ria.ru/20230807/galyaviev-1888584313.html

Апелляционный суд оставил в силе приговор Галявиеву

Апелляционный суд оставил в силе приговор Галявиеву - РИА Новости, 07.08.2023

Апелляционный суд оставил в силе приговор Галявиеву

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор массовому убийце из Казани Ильназу Галявиеву, передает... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:48

2023-08-07T11:48

2023-08-07T13:33

происшествия

казань

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор массовому убийце из Казани Ильназу Галявиеву, передает корреспондент РИА Новости."Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 13 апреля 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласил решение председательствующий судья Николай Волков.Приговор обжаловала защита Галявиева. Кроме того, поступила жалоба законного представителя одной из потерпевших, касающаяся удовлетворения гражданского иска. Сам осужденный отказался участвовать в заседании по видеосвязи. Его адвокат Руслан Нуриахметов заявил, что считает нерешенным судом первой инстанции вопрос о психическом состоянии Галявиева на момент совершения преступления, указав на содержащиеся в деле, по его словам, противоречия в выводах двух проведенных судебно-психиатрических экспертиз. А также упомянул, что на его подзащитного повлияли "идеи человеконенавистничества и самообожествления"."Прошу приговор Верховного суда Республики Татарстан отменить и передать дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции", — сказал адвокат.Прокурор Сергей Лукоянов заявил, что "с доводами адвоката не согласен полностью". "При назначении наказания суд учел все обстоятельства. <...> Я считаю, что за такое хладнокровное убийство девяти человек осужденный заслуживает самое суровое наказание — пожизненное заключение", — заметил представитель стороны обвинения.В судебном заседании по ВКС также принимали участие девять потерпевших и отец осужденного Ринат Галявиев, однако они не стали выступать с заявлениями.Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда — на 22 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230411/galyaviev-1864544295.html

https://ria.ru/20221129/sud-1834956738.html

https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880672758.html

казань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, казань, ильназ галявиев, стрельба в школе в казани