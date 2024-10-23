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На Ямале ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил - РИА Новости, 23.10.2024
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09:19 23.10.2024 (обновлено: 09:25 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sk-1979479089.html
На Ямале ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил
На Ямале ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил - РИА Новости, 23.10.2024
На Ямале ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил
Уголовное дело возбуждено после того, как в городе Губкинский 22 октября ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил, попав в ногу, сообщается РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:19
2024-10-23T09:25
происшествия
губкинский
ямал
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как в городе Губкинский 22 октября ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил, попав в ногу, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ямало-Ненецкому автономному округу."По данным следствия, 22 октября 2024 года в городе Губкинский в одной из школ ученик, демонстрируя другим школьникам принесенный с собой пневматический пистолет, произвел выстрел. Пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего."В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241002/kazan-1976035009.html
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происшествия, губкинский, ямал, россия
Происшествия, Губкинский, Ямал, Россия
На Ямале ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил

СК: в школе на Ямале ученик выстрелил из пневматического пистолета, попав в ногу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как в городе Губкинский 22 октября ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил, попав в ногу, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"По данным следствия, 22 октября 2024 года в городе Губкинский в одной из школ ученик, демонстрируя другим школьникам принесенный с собой пневматический пистолет, произвел выстрел. Пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
"В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - добавили в ведомстве.
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