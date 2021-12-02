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На Алтае школьник попал в больницу из-за срикошетившей пули от пневмата
На Алтае школьник попал в больницу из-за срикошетившей пули от пневмата - РИА Новости, 02.12.2021
На Алтае школьник попал в больницу из-за срикошетившей пули от пневмата
Прокуратура Алтайского края проверяет сообщение о стрельбе в школе, в результате которой в больницу попал восьмиклассник, в министерстве образования региона... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:35
2021-12-02T08:35
происшествия
алтайский район
алтайский край
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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверяет сообщение о стрельбе в школе, в результате которой в больницу попал восьмиклассник, в министерстве образования региона утверждают, что инцидент произошёл по неосторожности - подросток стрелял в дерево."Первого декабря в одной из школ на территории Алтайского района учащийся 10-го класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову ученику 8-го класса. Мальчик после полученного ранения госпитализирован в больницу и проходит лечение. Прокуратурой Алтайского района проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей", - говорится в релизе прокуратуры.Правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" сообщает, что инцидент произошёл в Алтайской средней школе №1 в Алтайском районе."После первого урока на территории школы учащийся 10-го класса по неосторожности нанес травму восьмикласснику: по предварительным данным, выстрелом из пневматического пистолета рикошетом в голову. Выстрелил подросток в дерево, (пострадавший мальчик – ред.) в это время шел в школу, пуля отрикошетила. Подростки характеризуются положительно, конфликтов между ними не было", - сообщает канал со ссылкой на краевое минобрнауки.Виновник сразу сообщил о случившемся, были вызваны скорая, сотрудники полиции, родители подростков. Пострадавшего доставили в "Алтайскую ЦРБ". Пуля повредила мягкие ткани, была извлечена, состояние подростка удовлетворительное."Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия. Школа продолжила работу в штатном режиме. С несовершеннолетними проведена беседа о случившемся факте, о недопустимости проноса на территорию учебного заведения любого вида оружия", - говорится в сообщении канала.Также сообщается, что власти края направили в школы Алтайского района информацию о необходимости усиления мер по пропускному режиму.
https://ria.ru/20211021/strelba-1755622435.html
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происшествия, алтайский район, алтайский край
08:35 02.12.2021
 
На Алтае школьник попал в больницу из-за срикошетившей пули от пневмата

На Алтае школьника ранила пуля от пневмата, из которого старшеклассник стрелял по дереву

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверяет сообщение о стрельбе в школе, в результате которой в больницу попал восьмиклассник, в министерстве образования региона утверждают, что инцидент произошёл по неосторожности - подросток стрелял в дерево.
"Первого декабря в одной из школ на территории Алтайского района учащийся 10-го класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову ученику 8-го класса. Мальчик после полученного ранения госпитализирован в больницу и проходит лечение. Прокуратурой Алтайского района проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей", - говорится в релизе прокуратуры.
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Правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" сообщает, что инцидент произошёл в Алтайской средней школе №1 в Алтайском районе.
"После первого урока на территории школы учащийся 10-го класса по неосторожности нанес травму восьмикласснику: по предварительным данным, выстрелом из пневматического пистолета рикошетом в голову. Выстрелил подросток в дерево, (пострадавший мальчик – ред.) в это время шел в школу, пуля отрикошетила. Подростки характеризуются положительно, конфликтов между ними не было", - сообщает канал со ссылкой на краевое минобрнауки.
Виновник сразу сообщил о случившемся, были вызваны скорая, сотрудники полиции, родители подростков. Пострадавшего доставили в "Алтайскую ЦРБ". Пуля повредила мягкие ткани, была извлечена, состояние подростка удовлетворительное.
"Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия. Школа продолжила работу в штатном режиме. С несовершеннолетними проведена беседа о случившемся факте, о недопустимости проноса на территорию учебного заведения любого вида оружия", - говорится в сообщении канала.
Также сообщается, что власти края направили в школы Алтайского района информацию о необходимости усиления мер по пропускному режиму.
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