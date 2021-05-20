Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/strelba-1733127140.html
Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы
Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы - РИА Новости, 20.05.2021
Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы
Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, где шли занятия, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет, следствие ходатайствует о его РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:51
2021-05-20T13:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, где шли занятия, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет, следствие ходатайствует о его заключении под стражу, сообщает управление СК РФ по региону.Во вторник днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали 33-летнего стрелка. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи – лишение свободы на пять лет.В ходе обыска в квартире мужчины было, по словам следствия, обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. Аэрозольный пистолет модели "Пионер" продается без лицензии."На допросе подозреваемый частично сознался в содеянном, пояснив, что не демонстрировал учащимся предмет, используемый в качестве оружия, а только произвел выстрел в воздух, желая опробовать приобретенное им устройство. Данная версия будет проверена следственным путем", - информирует следствие.В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210520/deti-1733084427.html
россия
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы

13:51 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, где шли занятия, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет, следствие ходатайствует о его заключении под стражу, сообщает управление СК РФ по региону.
Во вторник днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали 33-летнего стрелка. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи – лишение свободы на пять лет.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
10:46
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
В ходе обыска в квартире мужчины было, по словам следствия, обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. Аэрозольный пистолет модели "Пионер" продается без лицензии.
"На допросе подозреваемый частично сознался в содеянном, пояснив, что не демонстрировал учащимся предмет, используемый в качестве оружия, а только произвел выстрел в воздух, желая опробовать приобретенное им устройство. Данная версия будет проверена следственным путем", - информирует следствие.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
03:03Эксперты выяснили график работы российских мошенников
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Лента новостейМолния