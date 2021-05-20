https://ria.ru/20210520/strelba-1733127140.html

Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы

Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы - РИА Новости, 20.05.2021

Житель Воронежа объяснил, почему открыл стрельбу возле школы

Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, где шли занятия, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет, следствие ходатайствует о его РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:51

2021-05-20T13:51

2021-05-20T13:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, где шли занятия, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет, следствие ходатайствует о его заключении под стражу, сообщает управление СК РФ по региону.Во вторник днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали 33-летнего стрелка. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи – лишение свободы на пять лет.В ходе обыска в квартире мужчины было, по словам следствия, обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. Аэрозольный пистолет модели "Пионер" продается без лицензии."На допросе подозреваемый частично сознался в содеянном, пояснив, что не демонстрировал учащимся предмет, используемый в качестве оружия, а только произвел выстрел в воздух, желая опробовать приобретенное им устройство. Данная версия будет проверена следственным путем", - информирует следствие.В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210520/deti-1733084427.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия