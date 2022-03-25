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Суд продлил срок ареста обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии

Суд продлил срок ареста обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии - РИА Новости, 25.03.2022

Суд продлил срок ареста обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии

Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на месяц – до 11 мая,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:08

2022-03-25T16:08

2022-03-25T16:08

россия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

ильназ галявиев

происшествия

криминал

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КАЗАНЬ, 25 мар – РИА Новости. Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на месяц – до 11 мая, сообщил РИА Новости представитель суда."Ходатайство следователя удовлетворено, продлен срок содержания под стражей Галявиева до 11 мая", - сказал собеседник агентства.Срок ареста Галявиева истекал 11 апреля.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".Ранее СК РФ сообщал, что сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, затем с материалами будут знакомиться обвиняемый и его адвокат.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казань, следственный комитет россии (ск рф), ильназ галявиев, происшествия, криминал