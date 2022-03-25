https://ria.ru/20220325/arest-1780098343.html
Суд продлил срок ареста обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии
Суд продлил срок ареста обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии - РИА Новости, 25.03.2022
Суд продлил срок ареста обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии
Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на месяц – до 11 мая,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:08
2022-03-25T16:08
2022-03-25T16:08
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
ильназ галявиев
происшествия
криминал
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КАЗАНЬ, 25 мар – РИА Новости. Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на месяц – до 11 мая, сообщил РИА Новости представитель суда."Ходатайство следователя удовлетворено, продлен срок содержания под стражей Галявиева до 11 мая", - сказал собеседник агентства.Срок ареста Галявиева истекал 11 апреля.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".Ранее СК РФ сообщал, что сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, затем с материалами будут знакомиться обвиняемый и его адвокат.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, следственный комитет россии (ск рф), ильназ галявиев, происшествия, криминал
Суд продлил срок ареста обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии
Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии
КАЗАНЬ, 25 мар – РИА Новости. Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на месяц – до 11 мая, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Ходатайство следователя удовлетворено, продлен срок содержания под стражей Галявиева до 11 мая", - сказал собеседник агентства.
Срок ареста Галявиева истекал 11 апреля.
Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
Ранее СК
РФ сообщал, что сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, затем с материалами будут знакомиться обвиняемый и его адвокат.
В Казани
11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России
за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев
, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.