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Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления
Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления - РИА Новости, 11.08.2021
Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что устроил стрельбу из ненависти, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:31
2021-08-11T17:34
происшествия
алексей мельников
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что устроил стрельбу из ненависти, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.Ранее "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена."Он по-прежнему находится в московском СИЗО "Бутырка", в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину", — отметили в комиссии.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Юноша арестован, в июне его перевели в Москву в НИИ им. В. П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников 21 июля сообщил РИА Новости, что Галявиева после экспертизы перевели в московское СИЗО "Бутырка".
https://ria.ru/20210607/strelba-1735984301.html
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происшествия, алексей мельников, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
14:31 11.08.2021 (обновлено: 17:34 11.08.2021)
 
Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, назвал своим мотивом ненависть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что устроил стрельбу из ненависти, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.
Ранее "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена.
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"Он по-прежнему находится в московском СИЗО "Бутырка", в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину", — отметили в комиссии.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Юноша арестован, в июне его перевели в Москву в НИИ им. В. П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников 21 июля сообщил РИА Новости, что Галявиева после экспертизы перевели в московское СИЗО "Бутырка".
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