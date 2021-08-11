https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html

Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления

Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления - РИА Новости, 11.08.2021

Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что устроил стрельбу из ненависти, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:31

2021-08-11T14:31

2021-08-11T17:34

происшествия

алексей мельников

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742170977_0:160:1633:1079_1920x0_80_0_0_4e7f752e17185730715514051efe6f4b.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что устроил стрельбу из ненависти, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.Ранее "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена."Он по-прежнему находится в московском СИЗО "Бутырка", в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину", — отметили в комиссии.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Юноша арестован, в июне его перевели в Москву в НИИ им. В. П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников 21 июля сообщил РИА Новости, что Галявиева после экспертизы перевели в московское СИЗО "Бутырка".

https://ria.ru/20210607/strelba-1735984301.html

https://ria.ru/20210601/kazan-1735159949.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алексей мельников, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев