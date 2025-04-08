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СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое - РИА Новости, 08.04.2025
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15:19 08.04.2025 (обновлено: 16:18 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sk-2010041869.html
СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое
СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое - РИА Новости, 08.04.2025
СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое
Уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после стрельбы в одном из колледжей Нового Уренгоя,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:19:00+03:00
2025-04-08T16:18:00+03:00
происшествия
россия
новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после стрельбы в одном из колледжей Нового Уренгоя, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как ранее сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Предварительно, пуля попала в интерактивную доску, пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008295675.html
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происшествия, россия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новый Уренгой, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое

СК завел уголовное дело о халатности после стрельбы в колледже в Новом Уренгое

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после стрельбы в одном из колледжей Нового Уренгоя, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Как ранее сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Предварительно, пуля попала в интерактивную доску, пострадавших нет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
СК раскрыл обстоятельства стрельбы в Мурманске
31 марта, 00:50
 
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