https://ria.ru/20250408/sk-2010041869.html

СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое

СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое - РИА Новости, 08.04.2025

СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое

Уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после стрельбы в одном из колледжей Нового Уренгоя,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:19:00+03:00

2025-04-08T15:19:00+03:00

2025-04-08T16:18:00+03:00

происшествия

россия

новый уренгой

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после стрельбы в одном из колледжей Нового Уренгоя, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как ранее сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Предварительно, пуля попала в интерактивную доску, пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008295675.html

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происшествия, россия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф)