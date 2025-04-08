https://ria.ru/20250408/sk-2010041869.html
СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое
СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое - РИА Новости, 08.04.2025
СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое
Уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после стрельбы в одном из колледжей Нового Уренгоя,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:19:00+03:00
2025-04-08T15:19:00+03:00
2025-04-08T16:18:00+03:00
происшествия
россия
новый уренгой
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после стрельбы в одном из колледжей Нового Уренгоя, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как ранее сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Предварительно, пуля попала в интерактивную доску, пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008295675.html
россия
новый уренгой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новый Уренгой, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое
СК завел уголовное дело о халатности после стрельбы в колледже в Новом Уренгое