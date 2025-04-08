https://ria.ru/20250408/strelba-2010030645.html

Появились подробности стрельбы в колледже на Ямале

Появились подробности стрельбы в колледже на Ямале - РИА Новости, 08.04.2025

Появились подробности стрельбы в колледже на Ямале

Предварительно, при стрельбе в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе никто не пострадал, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T14:41:00+03:00

ямал

происшествия

новый уренгой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Предварительно, при стрельбе в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе никто не пострадал, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску", – сказал собеседник агентства.Как ранее сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250408/ranenie-2009958016.html

ямал

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ямал, происшествия, новый уренгой