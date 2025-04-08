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Появились подробности стрельбы в колледже на Ямале - РИА Новости, 08.04.2025
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14:32 08.04.2025 (обновлено: 14:41 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/strelba-2010030645.html
Появились подробности стрельбы в колледже на Ямале
Появились подробности стрельбы в колледже на Ямале - РИА Новости, 08.04.2025
Появились подробности стрельбы в колледже на Ямале
Предварительно, при стрельбе в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе никто не пострадал, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:32:00+03:00
2025-04-08T14:41:00+03:00
ямал
происшествия
новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Предварительно, при стрельбе в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе никто не пострадал, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску", – сказал собеседник агентства.Как ранее сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250408/ranenie-2009958016.html
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5
4.7
96
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ямал, происшествия, новый уренгой
Ямал, Происшествия, Новый Уренгой
Появились подробности стрельбы в колледже на Ямале

При стрельбе в колледже в Новом Уренгое никто не пострадал, пуля попала в доску

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Предварительно, при стрельбе в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе никто не пострадал, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску", – сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили РИА Новости в окружном управлении МВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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