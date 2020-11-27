https://ria.ru/20201127/nalchik-1586619130.html

При драке со стрельбой в школе Нальчика пострадали два человека

При драке со стрельбой в школе Нальчика пострадали два человека

Два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика – пострадали в результате конфликта в школе в Нальчике, при этом преподаватель доставлен РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:25

2020-11-27T14:25

2020-11-27T14:25

следственный комитет россии (ск рф)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика – пострадали в результате конфликта в школе в Нальчике, при этом преподаватель доставлен в больницу, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии.Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в пятницу в лицее №2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. По его данным, обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета, никто не пострадал. В МВД по Кабардино-Балкарии уточнили, что, по предварительным данным, между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. Сообщалось, что пострадавших в ходе происшествия нет, участники конфликта доставлены в отдел полиции."Установлено, что родственник ученика 8 класса образовательного учреждения и его друг, находясь в школе стали наносить телесные повреждения учителю, который с целью самообороны совершил выстрелы из травматического оружия. В результате одному из нападавших причинены повреждения, не представляющие опасности для жизни, учитель с различными повреждениями доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту в УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту нападения на преподавателя и стрельбы в школе проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20201127/kriminal-1586592243.html

https://ria.ru/20201118/shestiklassnik-1585019746.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия