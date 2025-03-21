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Биография Сергея Лаврова

Биография Сергея Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

Биография Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. РИА Новости, 21.03.2025

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Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве.В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке.В 1976-1981 годах работал в Управлении международных экономических организаций МИД СССР.В 1981-1988 годах – первый секретарь, советник и старший советник в постоянном представительстве СССР при ООН.В 1988-1990 годах – заместитель начальника Управления международных экономических отношений МИД СССР.В 1990-1992 годах – начальник Управления международных организаций, директор Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России.В 1992-1994 годах – заместитель министра иностранных дел РФ.В 1994-2004 годах – постоянный представитель Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.9 марта 2004 года Сергей Лавров был назначен министром иностранных дел РФ.Переназначался на этот пост в мае 2004 года, в сентябре 2007 года, в мае 2008 года, в мае 2012 года, в мае 2018 года и 21 января 2020 года.14 мая 2024 года указом президента РФ Сергей Лавров вновь был назначен на должность министра иностранных дел РФ.Сергей Лавров руководит МИДом дольше всех в истории современной России и является одним из долгожителей правительства в целом.На выборах в Государственную думу РФ VIII созыва 17-19 сентября 2021 года входил в первую пятерку общефедеральной части списка кандидатов от партии "Единая Россия". После подведения итогов голосования отказался от депутатского мандата.Возглавляет комиссию генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Член президиума программной комиссии "Единой России".Председатель Совета глав субъектов РФ при МИД России.Председатель Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.Возглавляет Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом.Председатель Попечительского и Наблюдательного советов МГИМО.Председатель попечительского совета фонда "Русский мир".Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла РФ.Герой Труда Российской Федерации (2020). Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2004).Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством": в 1998 году он был удостоен IV степени ордена, в 2005 году – III степени, в 2010 году – II степени, и 2015 году – I степени. Награжден также орденом Почета (1996), медалью Столыпина П.А. II степени (2020), Почетной грамотой президента Российской Федерации (2010), Благодарностями президента Российской Федерации (1994, 2000, 2005, 2006). Удостоен наград иностранных государств. Имеет конфессиональные награды.Владеет английским, французским и сингальским языками.Сергей Лавров увлекается поэзией, является автором гимна МГИМО.В 2020 году выпустил сборник стихов "Последний компромисс с Богом. Избранные стихи".Среди его увлечений также гребной слалом. Во многом благодаря ему появилась самостоятельная федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах. В настоящее время является председателем Попечительского совета Федерации гребного слалома России (с 2009). Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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справки, россия, сергей лавров, биографии