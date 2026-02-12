https://ria.ru/20260212/zakharova-2074028172.html
Захарова заподозрила у Рютте снижение способности к анализу
Захарова заподозрила у Рютте снижение способности к анализу
Захарова заподозрила у Рютте снижение способности к анализу
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала признание генсека НАТО Марка Рютте в том, что он не следит за высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова, и указала на имеющийся у Рютте синдром информационной усталости.
Рютте
ранее признался, что не следит за высказываниями представителей российского руководства, в том числе Лаврова
.
«
"Данная проблема Генсека НАТО
описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение", - сказала Захарова
.
По ее словам, впервые этот термин ввел британский психолог Дэвид Льюис в 1996 году. Она добавила, что у синдрома есть ряд характерных особенностей: снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревога, иррациональное поведение, снижение работоспособности.