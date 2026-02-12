Рейтинг@Mail.ru
Захарова заподозрила у Рютте снижение способности к анализу - РИА Новости, 12.02.2026
21:09 12.02.2026 (обновлено: 21:22 12.02.2026)
Захарова заподозрила у Рютте снижение способности к анализу
россия
мария захарова
марк рютте
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
сергей лавров
россия, мария захарова, марк рютте, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире, сергей лавров
Россия, Мария Захарова, Марк Рютте, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, В мире, Сергей Лавров
Захарова заподозрила у Рютте снижение способности к анализу

РИА Новости: Захарова заподозрила у Рютте синдром информационной усталости

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала признание генсека НАТО Марка Рютте в том, что он не следит за высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова, и указала на имеющийся у Рютте синдром информационной усталости.
Рютте ранее признался, что не следит за высказываниями представителей российского руководства, в том числе Лаврова.
"Данная проблема Генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение", - сказала Захарова.
По ее словам, впервые этот термин ввел британский психолог Дэвид Льюис в 1996 году. Она добавила, что у синдрома есть ряд характерных особенностей: снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревога, иррациональное поведение, снижение работоспособности.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы
