МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic.
«
"Двое его советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке", — говорится в материале.
Politico раскрыло, что теперь жена Зеленского думает о нем
22 ноября 2025, 02:20
Ближайшее окружение Зеленского, по данным СМИ, опасается, что окно для заключения сделки с Россией скоро закроется, и, если к весне не удастся договориться о прекращении конфликта, Украине грозят годы затяжных сражений
При этом сам Зеленский, как пишет издание, заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.
Накануне газета Financial Times писала, что 24 февраля Зеленский может объявить о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. Позже источник в окружении главы киевского режима опроверг эти данные. В Кремле заявили, что рассуждать о публикациях со ссылкой на некие источники пока рано.
Глава российского МИД Сергей Лавров что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали неотъемлемой частью станы, это закреплено в Конституции. В Москве не раз указывали на то, что их жители проголосовали за присоединение к России в полном соответствии с международным правом, этот вопрос не подлежит обсуждению.
О необходимости выборов на Украине в декабре заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, однако начал ставить условия, требуя от западных партнеров предоставить гарантии безопасности для их проведения.