МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic

« "Двое его советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке", — говорится в материале.

Ближайшее окружение Зеленского, по данным СМИ, опасается, что окно для заключения сделки с Россией скоро закроется, и, если к весне не удастся договориться о прекращении конфликта, Украине грозят годы затяжных сражений

При этом сам Зеленский, как пишет издание, заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.

Накануне газета Financial Times писала, что 24 февраля Зеленский может объявить о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. Позже источник в окружении главы киевского режима опроверг эти данные. В Кремле заявили, что рассуждать о публикациях со ссылкой на некие источники пока рано.

Глава российского МИД Сергей Лавров что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали неотъемлемой частью станы, это закреплено в Конституции. В Москве не раз указывали на то, что их жители проголосовали за присоединение к России в полном соответствии с международным правом, этот вопрос не подлежит обсуждению.

О необходимости выборов на Украине в декабре заявлял президент США Дональд Трамп , который ранее называл Зеленского "диктатором" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.