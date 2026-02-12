Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы - РИА Новости, 12.02.2026
21:05 12.02.2026
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы
в мире
россия
брюссель
сша
марк рютте
сергей лавров
дональд трамп
нато
россия
брюссель
сша
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы

Рютте заявил, что перестал прислушиваться к высказываниям с российской стороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что невнимательно следит за высказываниями российского руководства, в частности, главы российского МИД Сергея Лаврова.
«
"Я уже некоторое время назад перестал прислушиваться к каждому отдельному высказыванию с российской стороны, особенно когда они исходят от Лаврова. За всем, что они говорят, трудно уследить", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек НАТО неоднократно пытался делать пренебрежительные заявления в адрес РФ, а вместе с тем был замечен в заискивающих высказываниях о президенте США Дональде Трампе. Так, в середине прошлого года Рютте назвал Трампа "папочкой", после чего даже европейские чиновники были раздражены его подхалимским поведением.
В июле прошлого года Рютте в оскорбительной манере отозвался о главе МИД РФ, заявив, что тот занимает пост министра "с рождения Иисуса Христа". Комментируя его высказывание РИА Новости, официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что министр не зря столько лет работал, раз заставил Рютте вспомнить о Христе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это безумие!" Орбан набросился на Рютте из-за слов о войне с Россией
9 февраля, 14:38
 
