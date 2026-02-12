https://ria.ru/20260212/moskva-2074027534.html
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы - РИА Новости, 12.02.2026
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что невнимательно следит за высказываниями российского руководства, в частности, главы российского МИД Сергея... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:05:00+03:00
2026-02-12T21:05:00+03:00
2026-02-12T21:05:00+03:00
в мире
россия
брюссель
сша
марк рютте
сергей лавров
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a2b48eec6a46849b3f38e02dd93c3598.jpg
https://ria.ru/20260209/orban-2073209662.html
россия
брюссель
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_212ddae8ea08db7a38aad79b858b673f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, сша, марк рютте, сергей лавров, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Брюссель, США, Марк Рютте, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы
Рютте заявил, что перестал прислушиваться к высказываниям с российской стороны