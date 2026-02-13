Рейтинг@Mail.ru
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 13.02.2026
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине - РИА Новости, 13.02.2026
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине
Немецкий танк Leopard 2, который считался эталоном западной бронетехники, потерпел полную неудачу на Украине, пишет американское издание 19FortyFive. РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
дмитрий песков
василий небензя
украина
россия
германия
в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, василий небензя, вооруженные силы украины, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине

19FortyFive: танк Leopard 2 на Украине потерпел сокрушительный провал

© REUTERS / SOPA Images/Francisco RichartУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / SOPA Images/Francisco Richart
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Немецкий танк Leopard 2, который считался эталоном западной бронетехники, потерпел полную неудачу на Украине, пишет американское издание 19FortyFive.
"Из-за сложностей с техническим обслуживанием, которые возникают у неподготовленных экипажей, а также отсутствия авиационного прикрытия во время общевойсковых операций, Leopard 2 стал приоритетной целью для российских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 15:11
Отмечается, что сложность систем управления огнем и 12-цилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом превращает танк в "настоящее логистическое бремя на передовой". Кроме того, ВСУ не применяют комплексный подход, который используется в немецкой и американской армиях, и подразумевает под собой координацию действий различных родов войск в рамках одной операции.
По мнению автора статьи, опыт использования Leopard 2 на Украине показал, что "даже самые современные боевые машины могут испытывать трудности без необходимой инфраструктуры".
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В МИД Германии рассказали о финансовой помощи Украине
Вчера, 15:55
Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Кроме того, танк имеет 120-миллиметровую гладкоствольную пушку Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
Вчера, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровДмитрий ПесковВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныНАТОООН
 
 
