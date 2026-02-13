МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Немецкий танк Leopard 2, который считался эталоном западной бронетехники, потерпел полную неудачу на Украине, пишет американское издание 19FortyFive.
"Из-за сложностей с техническим обслуживанием, которые возникают у неподготовленных экипажей, а также отсутствия авиационного прикрытия во время общевойсковых операций, Leopard 2 стал приоритетной целью для российских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сложность систем управления огнем и 12-цилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом превращает танк в "настоящее логистическое бремя на передовой". Кроме того, ВСУ не применяют комплексный подход, который используется в немецкой и американской армиях, и подразумевает под собой координацию действий различных родов войск в рамках одной операции.
По мнению автора статьи, опыт использования Leopard 2 на Украине показал, что "даже самые современные боевые машины могут испытывать трудности без необходимой инфраструктуры".
Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Кроме того, танк имеет 120-миллиметровую гладкоствольную пушку Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.