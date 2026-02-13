Рейтинг@Mail.ru
Госдеп отредактировал ответ Рубио о возможной поездке в Россию
04:41 13.02.2026
Госдеп отредактировал ответ Рубио о возможной поездке в Россию
Государственный департамент США в распространенной стенограмме по итогам разговора главы ведомства Марко Рубио с журналистами изменил его ответ о возможной... РИА Новости, 13.02.2026
Госдеп отредактировал ответ Рубио о возможной поездке в Россию

© REUTERS / Denis BalibouseМарко Рубио
© REUTERS / Denis Balibouse
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Государственный департамент США в распространенной стенограмме по итогам разговора главы ведомства Марко Рубио с журналистами изменил его ответ о возможной поездке в Россию в рамках европейского турне чиновника, выяснило РИА Новости.
Ранее перед посадкой в самолет Рубио сообщил, что не планирует посетить Россию в ходе данной поездки. "На этот раз нет", - отчетливо произнес госсекретарь.
При этом госдеп опубликовал скорректированную версию ответа, из которой следует, что Рубио не планирует посещать Россию на этой неделе.
"Секретарь Рубио: "Я не отправляюсь в Россию на этой неделе, нет", - говорится в стенограмме.
Рубио несколько раз встречался и разговаривал по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В России уже семь раз побывал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, однако действующий глава госдепа РФ не посещал.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рубио заявил о переговорах с Венгрией по отказу от энергоресурсов из России
Россия США Марко Рубио Сергей Лавров Стив Уиткофф Государственный департамент США
 
 
