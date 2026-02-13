Госдеп отредактировал ответ Рубио о возможной поездке в Россию

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Государственный департамент США в распространенной стенограмме по итогам разговора главы ведомства Марко Рубио с журналистами изменил его ответ о возможной поездке в Россию в рамках европейского турне чиновника, выяснило РИА Новости.

Ранее перед посадкой в самолет Рубио сообщил, что не планирует посетить Россию в ходе данной поездки. "На этот раз нет", - отчетливо произнес госсекретарь.

При этом госдеп опубликовал скорректированную версию ответа, из которой следует, что Рубио не планирует посещать Россию на этой неделе.

"Секретарь Рубио: "Я не отправляюсь в Россию на этой неделе, нет", - говорится в стенограмме.