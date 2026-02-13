Рейтинг@Mail.ru
Глава МО ФРГ заявил о возможной поставке Киеву ракет-перехватчиков PAC-3 - РИА Новости, 13.02.2026
00:21 13.02.2026
Глава МО ФРГ заявил о возможной поставке Киеву ракет-перехватчиков PAC-3
Глава МО ФРГ заявил о возможной поставке Киеву ракет-перехватчиков PAC-3

© Фото : U.S. Army / Darrell AmesПуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army / Darrell Ames
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Киеву пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны пожертвуют ему в целом 30 этих ракет.
"Германия собирается поставить пять дополнительных ракет-перехватчиков под названием PAC-3 Украине, если другие поддерживающие (Киев) страны пожертвуют в общей сложности 30", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию
Вчера, 17:47
 
