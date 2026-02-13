https://ria.ru/20260213/postavka-2074054585.html
Глава МО ФРГ заявил о возможной поставке Киеву ракет-перехватчиков PAC-3
Глава МО ФРГ заявил о возможной поставке Киеву ракет-перехватчиков PAC-3 - РИА Новости, 13.02.2026
Глава МО ФРГ заявил о возможной поставке Киеву ракет-перехватчиков PAC-3
Глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Киеву пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны пожертвуют ему в целом 30 этих... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T00:21:00+03:00
2026-02-13T00:21:00+03:00
2026-02-13T00:21:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
борис писториус
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027099216_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_801fc35e68e60f87b1a901d342f08b13.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073977822.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027099216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5c1de11c55a7c1ee4f825296ca44e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, борис писториус, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО
Глава МО ФРГ заявил о возможной поставке Киеву ракет-перехватчиков PAC-3
Писториус заявил о возможной поставке Киеву пяти ракет-перехватчиков PAC-3