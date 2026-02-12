СМИ: окружение Зеленского боится, что возможность сделки с Россией исчезнет

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Ближайшее окружение Владимира Зеленского опасается, что окно для заключения сделки с Россией скоро закроется, и, если к весне не удастся договориться о прекращении конфликта, Украине грозят годы затяжных сражений, пишет журнал Atlantic.
"Некоторые члены ближайшего окружения Зеленского все больше тревожатся, что его окно возможности для заключения сделки (с Россией – ред.) скоро закроется, и, если к весне не удастся договориться о прекращении войны, Украине грозят годы продолжительных сражений", - пишет издание.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля прошел второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23-24 января в том же городе. Переговоры проводились в закрытом формате, без участия прессы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров в ближайшее время, место встречи будет объявлено Кремлем.
Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
