Германия хочет купить у Польши ПЗРК Piorun, заявил Туск - РИА Новости, 13.02.2026
18:39 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/pzrk-2074268780.html
Германия хочет купить у Польши ПЗРК Piorun, заявил Туск
Германия хочет купить у Польши ПЗРК Piorun, заявил Туск - РИА Новости, 13.02.2026
Германия хочет купить у Польши ПЗРК Piorun, заявил Туск
Германия намерена купить у Польши переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, чтобы передать Украине, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:39:00+03:00
2026-02-13T18:39:00+03:00
в мире
украина
германия
польша
дональд туск
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952028315_0:0:1132:637_1920x0_80_0_0_f0b0b81752854f4169f363e26614265a.jpg
https://ria.ru/20260213/shvetsiya-2074239785.html
украина
германия
польша
в мире, украина, германия, польша, дональд туск, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Польша, Дональд Туск, Сергей Лавров, НАТО
Германия хочет купить у Польши ПЗРК Piorun, заявил Туск

Туск: Германия хочет купить у Польши ПЗРК Piorun, чтобы передать их Украине

© Фото : MeskoПЗРК Piorun
ПЗРК Piorun - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Mesko
ПЗРК Piorun. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев - РИА Новости. Германия намерена купить у Польши переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, чтобы передать Украине, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик заявил, что Германия планирует купить у Польши ПЗРК Piorun.
«
"Я подтверждаю, что Германия хочет закупить у нас Piorun, чтобы часть из них передать Украине", - сказал Туск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаГерманияПольшаДональд ТускСергей ЛавровНАТО
 
 
