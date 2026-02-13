https://ria.ru/20260213/pzrk-2074268780.html
Германия хочет купить у Польши ПЗРК Piorun, заявил Туск
Германия намерена купить у Польши переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, чтобы передать Украине, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, украина, германия, польша, дональд туск, сергей лавров, нато
