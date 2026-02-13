https://ria.ru/20260213/poezdka-2074060889.html
Рубио пошутил, что его поездка по европейским странам не включает Россию
13.02.2026
Рубио пошутил, что его поездка по европейским странам не включает Россию
Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что "на этот раз" его поездка по европейским странам не включает Россию.
