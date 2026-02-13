Рейтинг@Mail.ru
02:19 13.02.2026 (обновлено: 02:37 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/poezdka-2074060889.html
Рубио пошутил, что его поездка по европейским странам не включает Россию
Рубио пошутил, что его поездка по европейским странам не включает Россию
Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что "на этот раз" его поездка по европейским странам не включает Россию. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:19:00+03:00
2026-02-13T02:37:00+03:00
© REUTERS / Jonathan ErnstМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что "на этот раз" его поездка по европейским странам не включает Россию.
"Я не еду в Россию. На этот раз нет", - сказал Рубио журналистам по пути в Мюнхен на международную конференцию по безопасности.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россия настроена на диалог с США строго на равных, заявил Рябков
12 февраля, 12:46
Рубио несколько раз встречался и разговаривал по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. В России уже семь раз побывал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В конце года в Штатах пройдет встреча глав МИД стран "Группы двадцати".
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Россия рассчитывает, что вскоре пройдет очередной раунд.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Лавров прокомментировал слова Рубио об интересах России и США
1 февраля, 14:53
 
В миреРоссияМюнхенМарко РубиоСШААбу-ДабиСергей ЛавровСтив Уиткофф
 
 
