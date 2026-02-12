Atlantic допустил выход Трампа из переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели будет уделять все больше внимания предвыборной кампании в Штатах, из-за чего вопрос украинского урегулирования отойдет на второй план, пишет американский журнал Atlantic, допуская, что Вашингтон из-за этого может выйти из переговорного процесса.
"В ближайшие недели, когда предвыборная кампания (в США – ред.) будет занимать всё больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры (по Украине – ред.) стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упёртость одной или обеих конфликтующих сторон", - пишет издание.
Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.