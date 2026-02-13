ЕС пытается затянуть конфликт на Украине, заявил Ульянов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз пытается как можно дольше затянуть украинский конфликт, предоставляя Киеву оружие и финансовые ресурсы, при этом ЕС даже не пытается скрыть этот факт, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.