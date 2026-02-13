Рейтинг@Mail.ru
ЕС пытается затянуть конфликт на Украине, заявил Ульянов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 13.02.2026
ЕС пытается затянуть конфликт на Украине, заявил Ульянов
ЕС пытается затянуть конфликт на Украине, заявил Ульянов - РИА Новости, 13.02.2026
ЕС пытается затянуть конфликт на Украине, заявил Ульянов
Евросоюз пытается как можно дольше затянуть украинский конфликт, предоставляя Киеву оружие и финансовые ресурсы, при этом ЕС даже не пытается скрыть этот факт,... РИА Новости, 13.02.2026
ЕС пытается затянуть конфликт на Украине, заявил Ульянов

Ульянов: ЕС пытается как можно дольше затянуть конфликт на Украине

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз пытается как можно дольше затянуть украинский конфликт, предоставляя Киеву оружие и финансовые ресурсы, при этом ЕС даже не пытается скрыть этот факт, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"ЕС пытается как можно дольше затянуть конфликт на Украине, предоставляя оружие и финансовые ресурсы. Они даже не пытаются скрыть этот факт", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
РФ ранее направляла всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста
11 февраля, 01:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевМихаил Ульянов (дипломат)Сергей ЛавровДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
