"Украинский дом" в Мюнхене открыли в помещении банка
"Украинский дом" в Мюнхене открыли в помещении банка - РИА Новости, 13.02.2026
"Украинский дом" в Мюнхене открыли в помещении банка
Открыть "украинский дом" в помещении банка решили в баварской столице, где в пятницу проходит Мюнхенская конференция по безопасности, передает корреспондент РИА РИА Новости, 13.02.2026
МЮНХЕН, 13 фев – РИА Новости. Открыть "украинский дом" в помещении банка решили в баварской столице, где в пятницу проходит Мюнхенская конференция по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
За украинским руководством с начала СВО закрепился устойчивый образ просителя средств. Владимир Зеленский
, как и его подопечные, не упускает случая на каждом международном форуме попросить денег либо военной поддержки. Не исключено, что с аналогичными просьбами украинские представители выступят и с трибуны Мюнхенской конференции.
До вечера четверга в здании на площади Promenadeplatz, рядом с отелем Bayerischer Hof, работал банк HypoVereinsbank, к утру пятницы на окна и двери нанесли наклейки в цветах украинского флага, а название банка скрыла табличка с надписью "украинский дом".
РИА Новости пока не удалось получить комментарии местных жителей о том, довольны ли они внезапными переменами.
Как следует из данных с сайта конференции, "украинский дом" является "новинкой" форума и представляет из себя площадку для мероприятий, которая "подчеркивает продолжающуюся поддержку Украины
со стороны Мюнхенской конференции по безопасности".
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.