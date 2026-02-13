МЮНХЕН, 13 фев – РИА Новости. Открыть "украинский дом" в помещении банка решили в баварской столице, где в пятницу проходит Мюнхенская конференция по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

За украинским руководством с начала СВО закрепился устойчивый образ просителя средств. Владимир Зеленский , как и его подопечные, не упускает случая на каждом международном форуме попросить денег либо военной поддержки. Не исключено, что с аналогичными просьбами украинские представители выступят и с трибуны Мюнхенской конференции.

До вечера четверга в здании на площади Promenadeplatz, рядом с отелем Bayerischer Hof, работал банк HypoVereinsbank, к утру пятницы на окна и двери нанесли наклейки в цветах украинского флага, а название банка скрыла табличка с надписью "украинский дом".

РИА Новости пока не удалось получить комментарии местных жителей о том, довольны ли они внезапными переменами.

Как следует из данных с сайта конференции, "украинский дом" является "новинкой" форума и представляет из себя площадку для мероприятий, которая "подчеркивает продолжающуюся поддержку Украины со стороны Мюнхенской конференции по безопасности".