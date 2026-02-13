Рейтинг@Mail.ru
В Польше приняли закон о декриминализации наемников на Украине - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 13.02.2026 (обновлено: 19:20 13.02.2026)
В Польше приняли закон о декриминализации наемников на Украине
В Польше приняли закон о декриминализации наемников на Украине
Сейм Польши принял закон о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости, изучив...
В Польше приняли закон о декриминализации наемников на Украине

Сейм Польши принял закон, освобождающий от ответственности наемников на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев - РИА Новости. Сейм Польши принял закон о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости, изучив парламентские документы.
В настоящее время для поступления на службу в армию другого государства гражданин Польши должен получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила чревато лишением свободы на срок до пяти лет.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Посол России: в Польше тема наемников находится под негласным запретом
30 августа 2025, 10:07
За принятие закона проголосовали 406 депутатов из 460, среди которых были как представители правящей партии, так и оппозиции. Против высказались четыре человека, а 19 – воздержалось.
В соответствии с текстом документа, граждане Польши, бывшие наемниками на Украине, "прощаются", а их поступок "забывается".
Представляя данный законопроект, заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик признал, что законодатели не знают, сколько человек подпадут под действие нового закона.
Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте прошлого года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2 960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5 962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
СМИ: в Варшаве обсуждают проект об амнистии поляков, воюющих против России
24 сентября 2025, 14:40
 
