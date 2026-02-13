https://ria.ru/20260213/lavrov-2074234344.html
Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки
Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки - РИА Новости, 13.02.2026
Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу с послами стран-участниц ОДКБ вопросы международной и региональной повестки дня, заявили в российском дипведомстве. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:14:00+03:00
2026-02-13T17:14:00+03:00
2026-02-13T17:14:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20260202/masadykov-2071674438.html
https://ria.ru/20260213/mid-2074095575.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, одкб
В мире, Россия, Сергей Лавров, ОДКБ
Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки
Лавров обсудил с послами стран-участниц ОДКБ вопросы международной повестки дня
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу с послами стран-участниц ОДКБ вопросы международной и региональной повестки дня, заявили в российском дипведомстве.
Помимо послов во встрече приняли участие председатели комитетов парламентов государств-членов ОДКБ
и генеральный секретарь Организации Таалатбек Масадыков.
"Участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении на сайте
ведомства.
Там добавили, что на встрече подвели итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ, обсудили приоритетные направления деятельности в период российского председательства в Организации в 2026 году с акцентом на дальнейшее укрепление межпарламентских связей и внешнеполитической координации.
"Состоялось награждение знаками отличия Организации Договора о коллективной безопасности сотрудников МИД России, а также вручение наград министерства представителям секретариата Парламентской ассамблеи ОДКБ", - заключили в МИД.
В 2026 году Россия
председательствует в ОДКБ. Масадыков с 1 января вступил в должность генсека ОДКБ.