Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки - РИА Новости, 13.02.2026
17:14 13.02.2026
Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки
Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки - РИА Новости, 13.02.2026
Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу с послами стран-участниц ОДКБ вопросы международной и региональной повестки дня, заявили в российском дипведомстве.
Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки

Лавров обсудил с послами стран-участниц ОДКБ вопросы международной повестки дня

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу с послами стран-участниц ОДКБ вопросы международной и региональной повестки дня, заявили в российском дипведомстве.
Помимо послов во встрече приняли участие председатели комитетов парламентов государств-членов ОДКБ и генеральный секретарь Организации Таалатбек Масадыков.
Таалатбек Масадыков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Генсек ОДКБ планирует встретиться с Шойгу и Белоусовым
2 февраля, 12:02
"Участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что на встрече подвели итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ, обсудили приоритетные направления деятельности в период российского председательства в Организации в 2026 году с акцентом на дальнейшее укрепление межпарламентских связей и внешнеполитической координации.
"Состоялось награждение знаками отличия Организации Договора о коллективной безопасности сотрудников МИД России, а также вручение наград министерства представителям секретариата Парламентской ассамблеи ОДКБ", - заключили в МИД.
В 2026 году Россия председательствует в ОДКБ. Масадыков с 1 января вступил в должность генсека ОДКБ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
МИД рассказал о задачах России в рамках председательства в ОДКБ
Вчера, 10:12
 
