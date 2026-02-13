Лавров обсудил с послами ОДКБ вопросы международной и региональной повестки

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу с послами стран-участниц ОДКБ вопросы международной и региональной повестки дня, заявили в российском дипведомстве.

Там добавили, что на встрече подвели итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ, обсудили приоритетные направления деятельности в период российского председательства в Организации в 2026 году с акцентом на дальнейшее укрепление межпарламентских связей и внешнеполитической координации.