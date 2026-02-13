Рейтинг@Mail.ru
16:13 13.02.2026 (обновлено: 20:19 13.02.2026)
Зеленского в Мюнхене не встретил никто из руководства Германии
в мире
германия
берлин (город)
россия
владимир зеленский
сергей лавров
2026
в мире, германия, берлин (город), россия, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
МЮНХЕН (Германия), 13 фев – РИА Новости. Прилетевшего на Мюнхенскую конференцию по безопасности Владимира Зеленского в аэропорту не встретил никто из руководства в Германии, его встречал лишь украинский посол в Берлине Алексей Макеев и сотрудники посольства, следует из видео, опубликованного украинским послом в соцсети X.
В публикации заметно, что у трапа самолета Зеленского встречает сам Макеев, а также, предположительно, военный атташе и прочие сотрудники украинского посольства. Представителей руководства Германии на кадрах со встречи в аэропорту нет.
Ранее организаторы Мюнхенской конференции подтвердили, что Зеленский возглавит на ней украинскую делегацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала, поскольку на нее перестали приглашать тех, кто придерживается альтернативных точек зрения.
Украинский дом в Мюнхене. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Украинский дом" в Мюнхене открыли в помещении банка
