17:26 13.02.2026 (обновлено: 18:31 13.02.2026)
Рютте призвал обеспечить Украину данными для борьбы с дронами
США и Европа должны обеспечить Украину всем объемом данных, необходимых для борьбы с ракетами и беспилотниками, сказал генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 13.02.2026
© Getty Images / Johannes SimonГенсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
© Getty Images / Johannes Simon
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. США и Европа должны обеспечить Украину всем объемом данных, необходимых для борьбы с ракетами и беспилотниками, сказал генсек НАТО Марк Рютте.
"Когда дело доходит до борьбы с ракетами и беспилотниками, Украине нужны технологии борьбы. Конечно, у них это есть, но мы должны быть уверены, что у них есть доступ к как можно большему объему данных, включая данные корпораций, союзников по НАТО в Европе и Канаде", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос о том, как НАТО собирается помогать Украине противостоять угрозе баллистического комплекса "Орешник".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала, поскольку на нее перестали приглашать тех, кто придерживается альтернативных точек зрения.
В миреУкраинаЕвропаСШАМарк РюттеСергей ЛавровНАТОМирный план США по Украине
 
 
