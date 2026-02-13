Посол Викторов: отношения России и Израиля выдержали проверку временем

Отношения России и Израиля, восстановленные 35 лет назад, выдержали проверку временем, интенсивный политический диалог ведется на высшем уровне, объем торговли остается внушительным. Об этом, а также о тонкостях работы дипломатической миссии в условиях военного времени рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Израиле Анатолий Викторов.

– В 2026 году исполняется 35 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. В каких сферах взаимодействие между нашими странами сегодня и в последние годы наиболее востребовано? Как выстраиваются отношения в условиях нынешней турбулентности в мировых делах?

– Действительно, в октябре этого года наши страны отметят 35-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений. Такая значимая дата – хороший повод оглянуться назад, подвести промежуточные итоги и подумать о планах на будущее. В конце 1980-х – начале 1990-х годов по ряду причин появился искренний взаимный интерес к восстановлению российско-израильского взаимодействия. Был взят курс на создание договорно-правовой базы двусторонних отношений, заложены основы для дальнейшего расширения деловой кооперации и углубления связей практически во всех областях. За прошедшие десятилетия Россия и Израиль проделали большой путь в деле развития и укрепления двустороннего сотрудничества.

Конечно, в последние годы мы стали свидетелями событий, прямо скажу, не способствовавших развитию российско-израильских отношений. Это и перипетии израильских внутриполитических процессов в 2019-2021 годах, и пандемия коронавируса, и глубокая поляризация международных отношений на фоне кризиса вокруг Украины, и обострение обстановки в ближневосточном регионе после трагических событий седьмого октября 2023 года.

Еще в 2000-2010-е годы сформировалась и, можно сказать, стала доброй традицией практика поддержания откровенного и доверительного диалога между руководством России и Израиля. И сегодня прочным фундаментом нашего сотрудничества остается интенсивный политический диалог, прежде всего на высшем уровне. Только в 2025 году президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели шесть телефонных разговоров. Еще один уже состоялся в январе этого года.

Продолжают поддерживаться плотные контакты по линии советов безопасности, министерств иностранных дел и обороны. Осуществляется взаимодействие и по линии других ведомств. Важнейшую роль в укреплении межгосударственных отношений играют глубокие культурные связи, в том числе благодаря проживающим в Израиле многочисленным выходцам из СССР и Российской Федерации.

Немаловажный фактор – осознание необходимости сохранения памяти о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн, героических подвигах воинов Красной армии, нанесших решающий удар по германскому нацизму, остановивших трагедию Холокоста и геноцид всего советского народа.

На нынешнем историческом этапе мы не всегда одинаково оцениваем происходящее в мире. Тем не менее сохраняется обоюдный настрой на поддержание открытого, взаимоуважительного и конструктивного диалога. Убежден, что такой характер двустороннего взаимодействия отражает наш общий интерес сделать Ближний Восток регионом безопасности, стабильности, добрососедства, благополучия и процветания.

Можно констатировать, что российско-израильские отношения выдержали проверку временем и сохраняют потенциал для дальнейшего развития. У нас имеются серьезные заделы для углубления взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, науки и технологий, здравоохранения, образования, туризма и многих других. Над этим предстоит большая работа.

– Известно, что идет активная работа по возвращению России Александровского подворья в Иерусалиме. Есть ли позитивная динамика в этом вопросе? Есть ли шанс, что в текущем году подворье в итоге будет передано в собственность Российской Федерации?

– Начавшийся в конце 2019 года процесс перерегистрации прав собственности Российской Федерации на Александровское подворье в Иерусалиме находится в сугубо юридической плоскости. В 2021 году была сформирована израильская Специальная межминистерская комиссия, которая все это время работала с различной степенью интенсивности с учетом сложной ситуации в Израиле и вокруг него. В ноябре 2025 года секретариат этой комиссии провел очные слушания сторон процесса, в которых, разумеется, российская сторона, включая представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, приняла деятельное участие. Заседание было организовано весьма профессионально. Рассчитываем на то, что эта важная для России, российских и всех православных верующих святыня будет возвращена законному владельцу – Российской Федерации, и в обозримой перспективе историческая справедливость будет восстановлена.

– В каких торгово-экономических сферах сотрудничество РФ и Израиля развивается наиболее поступательно?

– Россия и Израиль никогда не приостанавливали взаимную торговлю, равно как и межведомственный диалог по торгово-экономической проблематике, несмотря на непростую военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке и незаконное санкционное давление, оказываемое на нашу страну западными странами.

Стоит отметить, что никаких ограничительных мер в отношении России сам Израиль никогда не вводил. Однако действия западных государств создают трудности, которые не способствуют полноценному развитию российско-израильских экономических связей. Тем не менее взаимный интерес деловых кругов обеих стран сохраняется, а значит, может быть налажено и практическое взаимодействие между ними. Бизнес учится преодолевать санкционные ограничения и находить решения по осуществлению международных банковских транзакций – а это сейчас основная проблема, осложняющая торговые операции. Меняются и маршруты поставок товаров, что не всегда находит отражение во внешнеторговой статистике. Трансформируется также структура спроса на зарубежные товары в России, так как с каждым годом мы становимся все менее и менее зависимыми от импорта.

Несмотря на все это объем двустороннего товарооборота остается внушительным – более двух миллиардов долларов США в 2025 году. Основные направления торговли – сельское хозяйство, продукты питания, черная и цветная металлургия. Израиль, в частности, продолжает активно закупать российское зерно. Убежден, что наши страны продолжат эффективное взаимодействие в экономической сфере, как бы внешним силам ни хотелось его подорвать.

– В июне прошлого года между Израилем и Ираном случился вооруженный конфликт, который с точки зрения безопасности затронул без исключения все сферы жизнедеятельности в Израиле. Расскажете о каких-нибудь курьезных случаях в период этого конфликта? Может быть, воздушная тревога застала вас или кого-то из дипломатической миссии в какой-то очень неподходящий момент и пришлось принимать решения в условиях чрезвычайной ситуации? Были ли какие-то необычные обращения от граждан в этот период или в целом за прошедший год?

– Сохранявшаяся в течение всего 12-дневного израильско-иранского вооруженного противостояния тяжелая атмосфера, в частности ежедневные ракетные обстрелы, в результате которых гибли люди, не располагала к веселью. В ходе одной из таких атак в нескольких арендуемых посольством квартирах взрывными волнами были выбиты стекла, а семья одного из наших сотрудников с тремя несовершеннолетними детьми чудом не пострадала, своевременно укрывшись в защищенном помещении.

В Израиле тогда был введен режим особого положения. Улицы городов опустели. Действовали запреты на массовые мероприятия, образовательную и трудовую деятельность, кроме жизненно необходимой. Я как посол России все время находился в Израиле и помню царившее напряжение в обществе.

Посольство России в Тель-Авиве и генеральное консульство в Хайфе перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Находились в тесном контакте с израильскими властями, поддерживали связь с соотечественниками, российскими туристами и паломниками. Первоочередное внимание уделяли решению проблем российских граждан, попавших в затруднительное положение. Организовали бесперебойную горячую линию, на которую поступили тысячи обращений. В ускоренном порядке предоставляли консульские услуги российским гражданам, обращавшимся за оформлением документов для возвращения в Россию. Вели активную информационную работу на всех имеющихся онлайн-площадках наших дипломатических учреждений, разъясняли маршруты отъезда из Израиля в условиях "закрытого неба".

Пришлось порекомендовать членам семей сотрудников посольства временно покинуть Израиль, организовали их отправку на родину через Египет. Рад, что получилось также эвакуировать с медицинским сопровождением из Израиля в Иорданию семьи российских граждан с проходившими здесь лечение тремя детьми с тяжелыми заболеваниями.

Вспоминается, как сотрудникам консульского отдела посольства приходилось проводить прием соотечественников в общественном бомбоубежище на фоне сирен воздушной тревоги и грохота от работы систем ПВО.

– Есть ли какие-то проблемы с доступом к русским продуктам? Испытываете ли какой-нибудь дефицит в нынешних условиях? Заказываете ли что-то из России или при желании все необходимое можно найти на прилавках местных магазинов?

– Уровень развития сфер торговли и логистики в Израиле весьма высок. На прилавках магазинов можно найти все необходимое. В изобилии представлена продукция, хорошо знакомая выходцам из СССР и его бывших республик. "Русские магазины", отделы с восточноевропейскими товарами, кошерные версии привычных нам продуктов давно стали неотъемлемой частью израильского быта.

Присутствие русских продуктов в Израиле наглядно демонстрирует культурную близость наших народов. По нашим оценкам, около двух миллионов израильтян в той или иной степени владеют русским языком. Естественно, значительную часть из них связывает с нами общий культурный код. Мы говорим на одном языке, одинаково отмечаем многие праздники, чтим схожие традиции. Такое взаимопроникновение культур и живое общение между людьми наполняют российско-израильские отношения особенным содержанием. Эта прочная связь не подвержена политической конъюнктуре и внешним обстоятельствам.

– Какие самые интересные, на ваш взгляд, мероприятия по линии российско-израильского взаимодействия запланированы на текущий год?

– На следующую неделю запланирован визит в Израиль представительной делегации правительства города Москвы, в ходе которого предусмотрено проведение бизнес-конференции, межрелигиозного форума, культурные мероприятия, встречи с мэрами нескольких городов. Безусловно, хотелось бы должным образом отметить в конце года 35-летие возобновления дипломатических отношений между нашими странами.

Однако в нынешней региональной обстановке исходим из того, что главное – не перечень конкретных инициатив, а сохранение устойчивости двусторонних отношений. Рабочее взаимодействие между Россией и Израилем продолжается. Наш приоритет – поддержание деловых контактов и развитие сотрудничества по всем представляющим взаимный интерес направлениям. Речь идет о спокойной, взвешенной, зачастую непубличной работе, нацеленной на результат, а не на внешние эффекты.

– Глава МИД России Сергей Лавров ранее подтвердил, что Москва по просьбе Израиля и Ирана осуществляла посреднические контакты со сторонами. Продолжаются ли они сейчас? С какой просьбой к России обращался Израиль в ходе прошлых контактов?

– Действительно, 20 января этого года в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал сообщение о контактах между Россией, Ираном и Израилем, состоявшихся по инициативе израильской и иранской сторон. Как он подчеркнул, Россия готова откликнуться и предоставить свои добрые услуги, никогда их не навязывая.

Когда США и Иран достигнут договоренностей, в чем мы заинтересованы, Россия будет готова оказать необходимое содействие в их реализации.

Отмечу также, что мы работаем по каналам классической дипломатии, которые не предполагают преждевременного посвящения общественности в нюансы переговорной работы. В подходящее время детали подобных контактов по возможности будут публично представлены.

– В регионе и мире опасаются нового возможного удара США по Ирану. Есть ли у российских дипломатов план действий на этот случай, в частности, для содействия и информирования россиян, проживающих на израильской территории?

– У нас имеется общий алгоритм действий, который использовался в том числе в ходе израильско-иранского конфликта летом 2025 года. Данный комплекс мер на практике доказал свою эффективность. О некоторых аспектах такой работы было упомянуто выше. Поэтому мы подготовлены к любому изменению обстановки в сфере безопасности в стране. Предпочел бы, чтобы такой план действий не был задействован.